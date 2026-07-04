Sport

Zero pentru Joao Paulo! Lovitura cruntă încasată de jucătorul FCSB tocmai la balul cu Argentina lui Messi

Joao Paulo de la FCSB, tras pe linie moartă la naționala Capului Verde chiar la meciul de gală cu Argentina lui Lionel Messi din 16-imile de la Campionatul Mondial!
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.07.2026 | 10:30
Zero pentru Joao Paulo Lovitura crunta incasata de jucatorul FCSB tocmai la balul cu Argentina lui Messi
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Joao Paulo înaintea meciului Argentina - Capul Verde de la Campionatul Mondial. Foto: Profimedia
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Joao Paulo (28 de ani) de la FCSB a fost un jucător destul de important pentru naționala Capului Verde în meciurile din faza grupelor de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Cu Spania a fost rezervă, dar a fost introdus pe teren pe final de joc și a avut o evoluție destul de apreciată, în principal pentru cum s-a descurcat în duelurile cu vedeta Lamine Yamal.

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Joao Paulo de la FCSB, rezervă neutilizată în Argentina – Capul Verde

Apoi nu a jucat deloc cu Uruguay, dar în ultima partidă, cu Arabia Saudită, a fost integralist pe poziția de fundaș stânga, având de asemenea o prestație solidă. Acum însă, la meciul de la Miami din 16-imile de finală cu Argentina lui Lionel Messi, fostul fotbalist de la Oțelul Galați nu a fost, din nou, utilizat deloc de către selecționerul Bubista.

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Fără Joao Paulo deci, micuța națională din Insulele Capului Verde a chinuit teribil campioana mondială en-titre și a fost nevoie de prelungiri pentru ca sud-americanii să își adjudece în cele din urmă calificarea în faza optimilor de finală, scor 3-2. Acolo, Argentina urmează să se dueleze cu Egiptul lui Mohamed Salah. 

Ce a declarat Lionel Messi după Argentina – Capul Verde

Lionel Messi a marcat din nou și cu această ocazie a mai stabilit câteva recorduri la Campionatele Mondiale. La final, starul argentinian s-a arătat destul de dezamăgit de nivelul de joc arătat de el și coechipirii săi în această partidă: „Am văzut ce a făcut Capul Verde în meciurile cu Spania și Uruguay. Știam că va fi un meci dificil. În fazele eliminatorii nu există adversari ușori.

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Uneori, oamenii tind să subestimeze alte naționale, însă noi eram convinși că ne așteaptă o partidă foarte grea. Asta face Cupa Mondială atât de specială! Toate echipele sunt foarte apropiate ca valoare. Fiecare meci este extrem de dificil. Am dat tot ce am avut, indiferent dacă am jucat bine sau nu. Nu am reușit să ne exprimăm la cel mai înalt nivel”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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