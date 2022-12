ZERO – RăDOI! Cum a ajuns Mirel la mâna lui Ivan si Markovic, în derby-ul cu FCU, după ce i-a exclus din lot

Universitatea Craiova a pierdut lamentabil pe teren propriu derby-ul cu FC U Craiova 1948, iar .

Kharma, Mirele! Cum a ajuns Rădoi la mâna lui Ivan și Markovic, în derby-ul cu FCU, după ce i-a exclus din lot

Mirel Rădoi a luat decizia să îi arunce în luptă pe Andrei Ivan și Jovan Markovic pentru a întoarce rezultatul în fața lui FC U Craiova și a ajuns la mâna a doi jucători pe care a decis să îi excludă din lot, în cel mai important meci pentru suporteri. FANATIK prezintă filmul evenimentelor din momentul excluderii din lot a celor patru jucători și până la derby-ul cu FC U Craiova 1948 și dezvăluie tot ce s-a întâmplat în această perioadă.

Dacă Jovan Markovic a fost convocat la România U21, Andrei Ivan nu a mai fost chemat la națională. Atacantul, după întreruperea campionatului pentru meciurile României a fost și puțin accidentat și a făcut doar recuperare.

Apoi s-a antrenat separat, alături de Hanca și Vînă, în afara programului echipei, timp de aproape o săptămână. Ulterior, cei trei „renegați” au fost primiți să se antreneze în același timp cu echipa, însă tot separat, pe un teren alăturat.

Jovan Markovic s-a întors de la lotul de tineret, iar cu două zile înainte de meciul împotriva Chindiei Târgoviște a fost rechemat alături de Andrei Ivan să se pregătească cu restul lotului. De cealaltă parte, Hanca și Vînă au rămas în afara programului echipei și s-au antrenat cu un preparator fizic, în același timp cu echipa, dar pe un alt teren.

Mirel Rădoi i-a ignorat pe Sergiu Hanca și Ionuț Vînă, dar i-a iertat pe Andrei Ivan și Jovan Markovic

Ba, mai mult, Rădoi nu a avut nicio discuție lămuritoare cu Hanca și Vînă până înaintea meciului de la Ploiești. Astfel, cei doi jucători nu au știut nimic despre situația lor în toată această perioadă în care s-au antrenat separat, adică din momentul deciziei de excludere și până când s-a creionat lotul pentru meciul împotriva Chindiei.

În schimb, Ivan a fost în lot la această partidă și a jucat ultimele 20 de minute cu dâmbovițenii, când a intrat la 1-0. Jovan Markovic a avut însă o mică problemă medicală și a fost lăsat acasă în ultimul moment.

În derby-ul cu FC U Craiova 1948, Ivan și Markovic s-au antrenat normal cu echipa și au intrat pe teren. Ivan a fost introdus în minutul 55, în locul lui Benga, în timp ce Markovic l-a înlocuit pe Baiaram în minutul 76.

Situația lui Hanca și Vînă nu s-a îmbunătățit deloc, iar cei doi au rămas excluși din lot și au avut parte de același tratament: antrenament separat, cu un preparator fizic.

Ivan, „săgeți” pentru Rădoi după meciul cu FCU Craiova 1948: „Chiar dacă nu am jucat în ultimele șase meciuri, am rămas golgheterul echipei”

Andrei Ivan a marcat șapte goluri în acest sezon pentru Universitatea Craiova, dintre care patru în campionat. În ciuda faptului că a lipsit din primul unsprezece la ultimele șase meciuri, având și probleme medicale, atacantul a rămas golgheterul echipei.

Acest lucru a fost subliniat de Ivan și la flash-interviuri: „Am venit după perioada în care am fost accidentat, am avut probleme cu glezna, dar acum sunt sută la sută. Nu vreau să vorbesc despre ce a fost, vreau să vorbesc despre meci. O atmosferă frumoasă şi le mulţumesc că ne susţin. Nu am mai jucat de 6 meciuri şi tot eu sunt golgheterul echipei. Sper să marchez etapa viitoare”, a fost declarația cu subînțeles a jucătorului.

Ba, mai mult, FANATIK a anunțat că , iar faptul că mutarea a căzut l-a dezamăgit enorm.

Cum a comentat patronul Mihai Rotaru excluderea lui Andrei Ivan și a celorlalți jucători

că scandalul excluderii celor patru jucători a ajuns în spațiul public: „Mai în glumă mai în serios, amândoi vor primi amendă. Domnul Rădoi pentru ca nu ai voie să speli în public lucurile murdare dintr-un club. Trebuie să te protejezi. Nu te ajută să faci asta. Doar dacă vrei să faci spectacol.

Iar domnul Cârțu, dacă are ceva cu domnul Rădoi trebuie să o facă face to face(n.r. – față în față), nu ne apucăm în spațiul public. Tot ce ține de bucataria internă a unui club trebuie să rămână acolo. Nu ai voie să te expui cu lucruri de acest gen”.

Patronul Universității Craiova a vorbit și despre situația lui Andrei Ivan și a lăsat de înțeles că acesta ar avea o ofertă:„Nu discutăm de decizia luată, ci de expunerea în spațiul public. Poate am un agreement pentru un jucător pentru un transfer la iarnă. Poate totul e ok, avem discuții și acel jucător face parte din grupul celor patru.

Și atunci avem o problemă, pentru că se expune situația sa în spațiul public. Ivan anul trecut a fost cel mai bun jucător. A fost jucătorul care a tras echipa după el. Markovic e golgheterul campionatului trecut dacă scoatem din ecuație penalty-urile”, a spus Mihai Rotaru, pentru site-ul nostru.