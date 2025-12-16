Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

”Zero șanse!”. Vești proaste pentru FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Doi titulari, OUT! Exclusiv

Pentru FCSB urmează marele duel cu Rapid. Veștile nu sunt deloc bune pentru ”roș-albaștri”, doi titulari fiind indisponibili pentru partida de pe Arena Națională.
Cristi Coste, Traian Terzian
16.12.2025 | 13:01
Zero sanse Vesti proaste pentru FCSB inaintea derbyului cu Rapid Doi titulari OUT Exclusiv
breaking news
Doi titulari de la FCSB nu vor juca în derby-ul cu Rapid. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB are mari probleme de lot din cauza accidentărilor și a plecărilor jucătorilor africani la turneul final continental. În ciuda faptului că s-a sperat până în ultima clipă în recuperarea a doi titulari pentru întâlnirea cu Rapid, acest lucru nu este posibil.

FCSB a pierdut doi titulari pentru meciul cu Rapid

Moderatorul Cristi Coste a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că atacanți David Miculescu și Daniel Bîrligea nu vor putea evolua în derby-ul din etapa a 21-a a SuperLigii, programat duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00.

ADVERTISEMENT

”Veștile în privința accidentărilor nu sunt deloc bune. Din informațiile mele, Miculescu și Bîrligea au zero șanse să joace în derby. Se mai spera la Miculescu. El are niște probleme cu niște ganglioni, lucrurile păreau stabile acum o săptămână, chiar se discuta dacă va juca sau nu cu Feyenoord și apoi cu Slobozia.

Când am văzut că nu joacă cu Feyenoord, la ce informații erau atunci, am crezut că e păstrat ca să se refacă până la meciul cu Rapid. Dar, șanse zero pentru ambii jucători folosiți ca vârfuri de atac”, a spus Cristi Coste.

ADVERTISEMENT
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Digi24.ro
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat

”Știu, dar avem jucători care ar trebui să-și spună cuvântul în teren și motivația lor asta ar fi. Au șansa să joace împotriva Rapidului, să facă un meci bun și să luăm cele 3 puncte”, a declarat Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni,...
Digisport.ro
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor

Câți spectatori vor fi la derby-ul FCSB – Rapid

Întrebat dacă se așteaptă ca pe Arena Națională să fie 30.000 de spectatori la meciul FCSB – Rapid, din ultima etapă a anului 2025, șeful galeriei campioanei României a precizat că speră ca stadionul să fie plin.

”(n.r. – Crezi că vor fi 30.000 de oameni pe Arena Națională?) Sper să se întâmple lucrul acesta, până în momentul de față sunt vândute în jur de 7-8.000. Sper să ajungem la 30.000 în afară de Rapid, care are toată peluza.

ADVERTISEMENT

Timp este, cred că și suporterii s-au mobilizat puțin după aceste victorii și vor veni alături de echipă. E păcat să nu vină, e un meci frumos, e un derby de tradiție. Sperăm să umplem stadionul”, a afirmat Gigi Mustață, la FANATIK SUPERLIGA.

Clasament SuperLiga înainte de FCSB – Rapid

Derby-ul dintre FCSB și Rapid are o importanță uriașă pentru lupta la nivel înalt din SuperLiga. ”Roș-albaștrii” au venit la 2 puncte de play-off după victoria cu Unirea Slobozia, în timp ce Rapid și-a păstrat poziția de lider după eșecul cu Oțelul, dar ar putea pierde locul 1 la finalul anului în cazul în care nu vor câștiga pe Arena Națională.

FCSB Rapid titulari clasament SuperLiga

Pierderi uriașe pentru FCSB la derby-ul cu Rapid

Fostul fotbalist al Stelei, atac cu talpa după Unirea Slobozia – FCSB 0-2:...
Fanatik
Fostul fotbalist al Stelei, atac cu talpa după Unirea Slobozia – FCSB 0-2: „Mediocri. Jucători de liga a doua”
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid...
Fanatik
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au adus acuzații fără precedent: „I-a iritat!”. Exclusiv
Luptă incendiară! Patru echipe se bat pentru a încheia anul pe primul loc...
Fanatik
Luptă incendiară! Patru echipe se bat pentru a încheia anul pe primul loc în SuperLiga! Toate calculele înaintea ultimei etape din 2025
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Susține că legenda Stelei își turna colegii la conducere: 'Ai și fitiliști într-o...
iamsport.ro
Susține că legenda Stelei își turna colegii la conducere: 'Ai și fitiliști într-o echipă! Nu a văzut unul vreodată o cafea sau o ciungă de la el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!