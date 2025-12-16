”Zero șanse!”. Vești proaste pentru FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Doi titulari, OUT! Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB are mari probleme de lot din cauza accidentărilor și a plecărilor jucătorilor africani la turneul final continental. În ciuda faptului că s-a sperat până în ultima clipă în recuperarea a doi titulari pentru întâlnirea cu Rapid, acest lucru nu este posibil.

FCSB a pierdut doi titulari pentru meciul cu Rapid

Moderatorul Cristi Coste a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că atacanți David Miculescu și Daniel Bîrligea nu vor putea evolua în derby-ul din etapa a 21-a a SuperLigii, programat duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00.

”Veștile în privința accidentărilor nu sunt deloc bune. Din informațiile mele, Miculescu și Bîrligea au zero șanse să joace în derby. Se mai spera la Miculescu. El are niște probleme cu niște ganglioni, lucrurile păreau stabile acum o săptămână, chiar se discuta dacă va juca sau nu cu Feyenoord și apoi cu Slobozia.

Când am văzut că nu joacă cu Feyenoord, la ce informații erau atunci, am crezut că e păstrat ca să se refacă până la meciul cu Rapid. Dar, șanse zero pentru ambii jucători folosiți ca vârfuri de atac”, a spus Cristi Coste.

”Știu, dar avem jucători care ar trebui să-și spună cuvântul în teren și motivația lor asta ar fi. Au șansa să joace împotriva Rapidului, să facă un meci bun și să luăm cele 3 puncte”, a declarat Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, la .

Câți spectatori vor fi la derby-ul FCSB – Rapid

Întrebat dacă se așteaptă ca pe Arena Națională să fie 30.000 de spectatori la meciul FCSB – Rapid, din ultima etapă a anului 2025, șeful galeriei campioanei României a precizat că speră ca stadionul să fie plin.

”(n.r. – Crezi că vor fi 30.000 de oameni pe Arena Națională?) Sper să se întâmple lucrul acesta, până în momentul de față sunt vândute în jur de 7-8.000. Sper să ajungem la 30.000 în afară de Rapid, care are toată peluza.

Timp este, cred că și suporterii s-au mobilizat puțin după aceste victorii și vor veni alături de echipă. E păcat să nu vină, e un meci frumos, e un derby de tradiție. Sperăm să umplem stadionul”, a afirmat Gigi Mustață, la FANATIK SUPERLIGA.

Clasament SuperLiga înainte de FCSB – Rapid

Derby-ul dintre FCSB și Rapid are o importanță uriașă pentru . ”Roș-albaștrii” au venit la 2 puncte de play-off după victoria cu Unirea Slobozia, în timp ce Rapid și-a păstrat poziția de lider după eșecul cu Oțelul, dar ar putea pierde locul 1 la finalul anului în cazul în care nu vor câștiga pe Arena Națională.