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Dumitru Dragomir a lansat un atac dur la adresa modului în care este gestionat unul dintre tinerii fotbaliști ai FCSB! Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că Ricardo Pădurariu, fundașul stânga în care Gigi Becali își pune mari speranțe, a ajuns să evolueze mult sub potențialul său. În exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, Dragomir a folosit cuvinte extrem de dure pentru a descrie prestația jucătorului din meciul cu FC Argeș și a susținut că acesta este afectat de presiunea pusă asupra sa.

Mitică Dragomir l-a făcut praf pe Mihai Pădurariu: „Acum e zero tăiat!”

Dumitru Dragomir , tânărul fundaș stânga al FCSB, despre care consideră că a regresat puternic în ultima perioadă. Fostul șef al LPF și-a amintit că fotbalistul reușise să iasă în evidență prin evoluțiile sale, însă a remarcat o schimbare radicală în jocul acestuia. Analizând prestația din confruntarea cu FC Argeș, Dragomir i-a acordat o notă extrem de mică și a transmis că jucătorul nu mai arată calitățile care îl făcuseră remarcat.

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„Era un jucător la FCSB care ieșise în evidență, fundașul stânga, Pădurariu. Acum e zero tăiat. Zero. Cu Argeș a jucat de 3,5 sau 4. A ajuns zero pentru că l-au înnebunit și îl distrug, gata. L-au distrus, punct”, a spus Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Dincolo de nota acordată pentru evoluția cu FC Argeș, Dumitru Dragomir a insistat asupra cauzelor care, în opinia sa, au dus la scăderea randamentului lui Pădurariu. Fostul președinte al LPF consideră că tânărul fundaș a fost afectat de ceea ce se întâmplă în jurul său și că presiunea exercitată asupra lui riscă să-i compromită dezvoltarea: „A ajuns zero pentru că l-au înnebunit și îl distrug, gata. L-au distrus, punct”, a fost verdictul categoric al lui Dragomir.

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Cine a fost antrenorul din SuperLiga cu un rol major în dezvoltarea lui Pădurariu

Poate că Ricardo Pădurariu nu era fundașul extrem de talentat din prezent . Antrenorul de la Corvinul, spunea de curând MM Stoica, a jucat un rol important în dezvoltarea acestui fotbalist: „Florin Maxim, tehnicianul Corvinului, a avut un mare aport la definirea acestui fotbalist. El a insistat ca fotbalistul să meargă acolo (n.r. la Hunedoara), chiar dacă aveam și Bistrița variantă și Ricy ar fi înclinat spre Bistrița, știa cum e acolo, jucase.

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A jucat titular la Corvinul. A fost la început și fundaș dreapta, el fiind de picior stâng. După aceea a jucat fundaș stânga, a marcat, dacă nu mă înșel, chiar 3 goluri, unul ajungând în poziție de vârf. Și chiar la sfârșitul sezonului i-am spus lui Gigi (Becali) că eu cred că va putea să ne acopere regula U21. Pentru că e adevărat că între Liga a 2-a și Liga 1 e diferență foarte mare, însă începuse să se și apere mai bine”, a spus Stoica.

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