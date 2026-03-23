„Zero toleranță!” Echipa națională, decizie categorică înaintea barajului cu Turcia. Suporterii vor fi direct afectați

ADVERTISEMENT

Înainte de meciul extrem de important cu Turcia, echipa națională a României ia toate măsurile pentru ca „tricolorii” și oamenii din staff să fie concentrați complet la meciul de joi seară. Tocmai de aceea s-a decis să fie șterse toate comentariile de critică nefondată și jignirile care apar în comentariile de pe Facebook. Mai mult decât atât, oamenii ce nu respectă aceste reguli vor fi blocați permanent.

Curățenie de primăvară la naționala României! Zero toleranță pentru comentariile jignitoare

Convocările lui Mircea Lucescu pentru meciul de baraj cu Turcia au adus un val uriaș de frustrare în rândul suporterilor, care au lansat pe internet jigniri care mai de care mai dure la adresa jucătorilor și a staffului tehnic. Convocările lui Căbuz, Marius Coman sau Kevin Ciubotaru nu au fost primite prea bine, în condițiile în care jucători precum Ștefan Târnovanu, Andrei Borza sau Raul Opruț au fost lăsați acasă.

ADVERTISEMENT

Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță, dar și mai multor jucători, echipa națională a luat decizia să facă puțină „curățenie” printre urmăritorii virtuali ai „tricolorilor”. Mesajul este clar: orice comentariu lipsit de respect la adresa jucătorilor, staffului tehnic sau a conducerii va fi șters, iar persoana în cauză va fi blocată.

„Să ții cu echipa națională înseamnă, de fapt, să ții cu tine. Înseamnă să speri, să rămâi aproape în momentele grele și să înlocuiești critica distructivă cu susținerea autentică. Performanța nu se construiește prin atacuri, ci prin respect. Iar tricolorii au nevoie în aceste zile de liniște și încredere.

ADVERTISEMENT

De astăzi, facem curățenie în „casa virtuală a tricolorilor”, vom arăta toleranță zero pentru hărțuire, abuz sau atacuri gratuite la adresa jucătorilor și staff-ului. Blocare imediată pentru limbaj indecent, injurii sau aluzii xenofobe. Ascunderea comentariilor bazate pe ironii și critici lipsite de fundament, care nu construiesc nimic. Suntem aliniați politicilor FIFA și UEFA pentru un fotbal sigur și respectuos. Suntem o echipă, pe teren, în tribune, dar și în mediul online!”, se arată în comunicatul emis pe Facebook de echipa națională de fotbal a României.

ADVERTISEMENT

Biletele pentru Turcia – România s-au vândut în doar 20 de secunde

Deși de foarte multe ori sunt critici la adresa favoriților, suporterii români încearcă să fie de fiecare dată cât mai aproape de „tricolori”. Meciul cu Turcia a stabilit un timp record de epuizarea a tuturor biletelor care au fost puse în vânzare pentru partida ce va avea loc pe stadionul celor de la Beșiktaș.

iar FRF a dezvăluit că, la momentul punerii în vânzare a biletelor, nu mai puțin de 3.700 de persoane se aflau deja pe site pentru a putea achiziționa cât mai repede unul sau mai multe tichete de acces. „Sold out în 20 de secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului! La momentul punerii în vânzare, 3.700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro”, au transmis reprezentanții federației.