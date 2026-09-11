ADVERTISEMENT

Un club din Turcia a oferit publicului o surpriză uriaşă prin intermediul unei fotografii din mediul online. Descoperă cum arată fotbalista în vârstă de 22 de ani care a devenit antrenor principal la o formație masculină. În ce ligă va fi tehnician.

Fosta sportivă care a fost numită antrenor principal

Zeynep Mestan este un nume care nu spune multe la început. Tânăra de doar 22 de ani, născută în Izmir, pe data de 30 iulie 2004, a ajuns în centrul atenției în urmă cu puțin timp datorită unui anunț. Turgutluspor, o formație aflată în a șasea ligă din Turcia, a transmis că fosta a făcut un pas semnificativ în carieră după retragerea din activitate.

ADVERTISEMENT

A evoluat pentru mai multe echipe feminine din zona İzmir–Manisa, inclusiv Bornova Genç Yıldızlar Spor. În anul 2019 a debutat la Karsiyaka BES Spor. Ultimul la care a activat fosta sportivă a fost Bornova Genc Yildizlar Spor, în urmă cu un an. La scurtă vreme după ce a pus ghetele în cuie a pornit într-o nouă etapă.

Astfel, a fost numită de către clubul turcesc în poziția de antrenor principal. Desemnarea ei în acest post este una istorică pentru că va antrena o echipă de seniori masculini. Prin urmare, a trecut de la fotbalul feminin ca jucătoare la banca tehnică a unei echipe de bărbați. Mai mult decât atât, au intervenit schimbări și în planul personal.

ADVERTISEMENT

Șatena a devenit virală pe rețelele de socializare datorită acestui anunț. Popularitatea sa a crescut, în momentul de față având peste 27.900 de urmăritori. Numărul de fani a crescut puternic după anunțul numirii sale la Turgutluspor. Zeynep Mestan are foarte puține fotografii în mediul virtual, dar acest lucru nu îi împiedică pe oameni să-i lase mesaje.

ADVERTISEMENT

Anunțul făcut de clubul din Turcia

„Clubul nostru a ajuns la un acord cu Zeynep Mestan pentru rolul de antrenor, în conformitate cu structura și obiectivele noului sezon. Îi urăm succes lui Zeynep Mestan, care va prelua conducerea noii formații și a activității tehnice inițiate la clubul nostru sub culorile roșu-negru.

ADVERTISEMENT

Sperăm că această nouă eră va fi de bun augur pentru comunitatea noastră, pentru club și pentru toți fanii noștri”, este mesajul de prezentare transmis de Turgutluspor, pe contul de . Postarea este însoțită de o poză sugestivă în care Zeynep Mestan este pregătită să semneze contractul.

Momentan, nu se știe care este valabilitatea înțelegerii sau ce salariu va primi aceasta în perioada următoare. Cert este că, meciurile se vor desfășura pe un stadion cu o capacitate de 12.000 de locuri, care îndeplinește standardele UEFA. Potrivit , tânăra a devenit prima femeie antrenoare principală din istoria lui Turgutluspor.