Sport

„Zgomotul există!” Enzo Maresca și Erling Haaland au vorbit despre atmosfera de la Manchester City după scandal

Enzo Maresca, antrenorul lui Manchester City, și starul Erling Haaland au reacționat pentru prima dată în spațiul public după ce fosta campioană a fost găsită vinovată de încălcări ale regulilor financiare.
Bogdan Mariș
09.10.2026 | 09:55
Zgomotul exista Enzo Maresca si Erling Haaland au vorbit despre atmosfera de la Manchester City dupa scandal
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Antrenorul lui Manchester City, Enzo Maresca (46 de ani), și atacantul Erling Haaland (26 de ani) au reacționat pentru prima dată în spațiul public după verdictul în cazul „cetățenilor”. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Manchester City a fost găsită vinovată pe 28 septembrie de încălcarea regulilor financiare, iar fosta campioană a Angliei ar putea primi o sancțiune extrem de dură. Cu trei zile înainte de meciul pe care „cetățenii” îl vor disputa contra lui Liverpool în Premier League, antrenorul Enzo Maresca (46 de ani) și atacantul Erling Haaland (26 de ani) au reacționat pentru prima dată în spațiul public după verdictul care a cutremurat fotbalul mondial.

Enzo Maresca, prima reacție după ce Manchester City a fost găsită vinovată

După 8 ani de la startul investigației, Manchester City a fost găsită vinovată în cazul privind încălcările grave ale regulamentelor financiare din Premier League. Într-un interviu pentru canalele oficiale ale clubului, antrenorul Enzo Maresca a vorbit despre situația de la echipă, aceasta fiind prima sa reacție în spațiul public după sosirea verdictului.

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„Personal, sunt foarte calm. Avem încredere în oamenii din club. Înțelegem că există acest zgomot, dar noi trebuie să ne concentrăm doar pe ce putem controla, adică pe partea fotbalistică. Ne simțim foarte bine, sincer. Jucătorii așteaptă cu nerăbdare următoarele meciuri și sunt încântați că suntem pe primul loc în campionat.

Ei sunt concentrați doar pe asta. Ei știu că noi putem controla doar partea fotbalistică, nu sunt îngrijorați cu privire la alte lucruri. Își cunosc meseria și știu că zgomotul există, dar nu sunt interesați de zgomot”, a afirmat tehnicianul italian. Pentru Manchester City urmează două partide foarte complicate, pe Anfield contra lui Liverpool în campionat, duminică, de la ora 18:30, și pe teren propriu împotriva lui PSG în Champions League, miercuri, de la ora 22:00.

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Ce a declarat Erling Haaland

Erling Haaland a oferit la rândul său o primă reacție. Nici norvegianul nu s-a referit cu subiect și predicat la verdictul privind neregulile financiare, însă a vorbit despre atmosfera de la echipă. „Trebuie să rămânem împreună și să fim pozitivi. Indiferent ce se întâmplă în viață, trebuie să ne păstrăm zâmbetul.

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Trebuie să rămânem pozitivi, să ne uităm doar înainte, să încercăm să câștigăm meciuri și să ne bucurăm de situație”, a declarat atacantul pentru Sky Sports. Acesta a acuzat o problemă medicală în timpul meciului Portugalia – Norvegia de pe 4 octombrie, fiind înlocuit pe parcursul jocului.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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