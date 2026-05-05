Zi decisivă pentru Ilie Bolojan. Cele mai probabile scenarii legate de moțiunea de cenzură: „Nicușor Dan devine dirijorul”

Moment de cotitură pentru premierul Ilie Bolojan! Parlamentarii decid soarta guvernării, după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. Marți, 5 mai 2026, este o zi care vine cu un test suprem pentru fostul primar al Oradiei și, în acest moment, toate scenariile sunt puse pe masă.

Scenarii politice în ziua votării moțiunii de cenzură. Ce se întâmplă dacă rămâne sau pleacă Ilie Bolojan

Încă de la finalul săptămânii trecute taberele pro și contra Bolojan își adjudecau victoria de azi, însă până la rezultatul votului dat în Parlament se pot face doar speculații. De altfel, au tot apărut informații legate de parlamentarii suveraniști care s-ar răzgândi pe ultima sută de metri, câțiva dintre foștii membri ai POT ieșind, de altfel, public în cursul zilei de luni, 4 mai, pentru a spune că, deși au semnat moțiunea, se vor abține de la votul din Parlamentul României.

FANATIK a stat de vorbă cu profesorul universitar și politologul Cristian Pîrvulescu despre scenariile momentului pe scena politică. Analistul ne-a spus că România nu traversează o criză politică ocazională, ci este una endemică, care dăinuie de peste două decenii și este vizibilă în anumite date concrete, cum este scandalul debarcării premierului.

Criza politică poate deveni una constituțională

Politologul amintește că țara noastră a avut 13 premieri între 2004 și 2026, șase moțiuni de cenzură trecute doar între 2009 și 2021. Aceste date arată cât de instabilă tinde să devină clasa politică, greu existând guverne care să reziste măcar trei ani la rând. „Criza politică a luat, în acest moment, forma unei crize guvernamentale. Iar pericolul real nu este moțiunea în sine, ci suprapunerea crizelor: politică, guvernamentală, constituțională și de regim.

Această suprapunere nu este un accident, este exact scenariul pe care forțele extremiste îl cultivă deliberat, pentru că apele tulburi le sunt favorabile. De aici înainte, scenariile se bifurcă”, își începe analiza Cristian Pîrvulescu, făcută în exclusivitate pentru FANATIK.

CCR ar putea intra în joc

Profesorul spune că dacă moțiunea de cenzură nu trece, guvernul minoritar Bolojan va supraviețui, însă va fi într-o poziție extrem de fragilă. Dacă unul sau mai multe partide își retrag sprijinul politic, intră în joc articolul 85, alineatul 3 din Constituție, care obligă președintele să obțină acordul Parlamentului pentru numirea noilor miniștri, „un mecanism care într-un parlament fragmentat și ostil, poate bloca practic funcționarea guvernului. Curtea Constituțională ajunge din nou să fie chemată să rezolve ceea ce politicienii nu pot”.

Pîrvulescu ne spune că probabilitatea ca un guvern minoritar să caute sprijin în partidele considerate extremiste crește exponențial și, odată cu asta, crește și riscul ca să degenereze într-una constituțională și de regim, exact ce își doresc formațiuni precum AUR, POT sau SOS.

Nicușor Dan, obligat să rezolve problema

Cristian Pîrvulescu ne spune și ce se întâmplă dacă moțiunea va fi votată, așa cum se laudă George Simion și , liderii AUR și PSD. În opinia politologului, cea mai ”curată” ieșire din criză ar fi numirea unui premier independent, dar sprijinit de parlamentari.

„Dacă moțiunea trece, președintele Nicușor Dan devine dirijorul unei orchestre disfuncționale pe care va trebui să o disciplineze. Cea mai simplă și mai curată ieșire rămâne un guvern condus de un premier independent, dar cu sprijin politic negociat explicit în Parlament. Însă costurile politice ale acestui scenariu nu vor fi distribuite egal”, a adăugat Pîrvulescu pentru FANATIK.