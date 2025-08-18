News

Zi decisivă pentru Vlad Pascu, la doi ani de la accidentul de la 2 Mai. Tânărul va afla câți ani va petrece după gratii

Vlad Pascu își va afla sentința la doi ani fără o zi de la accidentul de la 2 Mai, în care doi tineri au murit, iar alți trei au fost răniți
Andreea Stanaringa
18.08.2025 | 08:42
Vlad Pascu va afla câți ani va petrece după gratii. Sursa foto: ziuaconstanta.ro, Inquam Photos - George Călin/Colaj Fanatik

Este o zi decisivă pentru Vlad Pascu. În 2023, pe 19 august, tânărul a provocat un accident mortal la 2 Mai. Astăzi, acesta va afla câți ani va sta după gratii.

Vlad Pascu își află sentința astăzi

Luni, 18 august, la doi ani fără o zi de la accidentul de la 2 Mai, Curtea de Apel Constanța este așteptată să se pronunțe în dosarul lui Vlad Pascu. Tânărul a provocat accidentul grav din august 2023, soldat cu moartea a doi tineri. Alți trei tineri au fost răniți în urma incidentului.

Tânărul a primit o condamnare de zece ani de închisoare, în primă instanță. Avocații lui Vlad Pascu au cerut magistraților o reducere a condamnării, explicând că “pedepsele aplicate sunt prea mari”, notează hotnews.ro.

Avocatul uneia dintre familiile victimelor accidentului mortal nu exclude posibilitatea ca dosarul să fie reluat de la zero, la Judecătoria Mangalia.

“Vă pot anunţa trei posibile situaţii. Dacă se va admite cererea de schimbare a încadrării (n.r. – din ucidere din culpă în omor calificat) ca motiv de apel, dosarul se întoarce înapoi la Judecătoria Mangalia, în ipoteza în care se respinge, bineînţeles se va propune una dintre soluţii, fie admiterea apelului nostru, fie admiterea apelului inculpatului”, a declarat Adrian Cuculis.

Cum s-a petrecut tragedia de la 2 Mai

Pe 19 august 2023, în timp ce conducea pe DN39, aproape de localitatea 2 Mai, Vlad Pascu a intrat într-un grup de pietoni. Doi dintre aceștia, Roberta Dragomir și Sebastian Olaru, au murit pe loc, iar alți trei au fost răniți.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului, fiind găsit de polițiști în Vama Veche. Acesta se afla sub influența mai multor substanțe interzise, printre care și cocaină, amfetamină și metamfetamină.

Înainte de tragedie, Vlas Pascu mai fusese oprit de poliție de două ori. Prima dată, oamenii legii l-au oprit la un filtru. A doua oară a fost oprit chiar cu puțin timp înainte de accident. Tânărul a fost lăsat să părăsească sediul poliției fără să fie testat pentru consum de droguri, cu  toate că au fost găsite droguri în mașina sa. Autoturismul nu avea nici asigurare RCA valabilă.

La nici o oră după ce a fost oprit de poliție, Vlad Pascu a provocat accidentul mortal. În octombrie 2023, a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, dar și pentru părăsirea locului accidentului și conducerea sub influența substanțelor psihoactive.

