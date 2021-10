Zi grea pentru familia regretatei Gabi Luncă. Artista ar fi împlinit azi 83 de ani

Este o zi grea pentru familia regretatei artiste Gabi Luncă. Solista de muzică populară și lăutărească ar fi împlinit pe data de 16 octombrie vârsta de 83 de ani.

Astfel, familia și toți ce dragi ai săi, în loc să o sărbătorească așa cum se cuvine, îi aprind acum o lumânare la locul de veci.

Gabi Luncă, răpusă de coronavirus

pe data de 2 aprilie 2021. Cântăreața era contaminată cu SARS-COV2.

Moartea ei a luat prin surprindere pe toată lumea, deoarece era o emblemă a muzicii de petrecere și a muzicii populare. De asemenea, decesul său a șocat mai ales prin faptul că a pierit în aceeași zi cu îndrăgitul Nelu Ploieșteanu, la fel, infectat coronavirus.

Înainte cu câteva zile ca cei doi să plece din această lume, și Cornelia Catanga a pierdut lupta cu același virus.

Gabi Luncă se dedica din 1992 doar muzicii religioase

Din anul 1992, Gabi Luncă a renunțat la a mai cânta muzică de petrecere, în favoarea celei religioase. S-a convertit la religia penticostală. Gestul ei a avut loc ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a îndeplinit dorința de a rămâne însărcinată cu fiul ei, Emanuel Onoriu.

”Eram căsătorită de 7 ani cu Ion Onoriu, dar nu reuşeam să rămân însărcinată. Pe plan profesional, mi-a mers foarte bine şi reuşisem să-mi construiesc o casă foarte frumoasă, în Dămăroaia.

Dar degeaba, dacă n-ai copii în casă, care să-ţi râdă, să-ţi plângă… să te facă să te simţi mamă…Am intrat în camera cea mai mare, am tras obloanele, am stat în genunchi şi am început să zic:

«Doamne, dacă exişti cu adevărat, Te rog să faci o minune cu mine, iar această minune să fie un copil. Semnul că mi-l dai Tu, fă să fie băiat. Prin asta voi înţege că Tu mi l-ai dat. Iar eu o să mă pocăiesc”, spunea Gabi Luncă atunci când era în viață, potrivit

După moartea mamei sale, una dintre fiicele cântăreței, Rebeca, vrea să treacă la religia penticostală, asemeni mamei ei.

”Acum a devenit și cea mai mare dorință a mea și știam că o să vină momentul acesta, doar că nu știam când. Cumva am tot amânat. Acum o lună i-am promis mamei. I-am promis că mă voi boteza fără să-mi ceară dânsa, a plâns de fericire, cum făcea de fiecare dată când o îndemnam: „hai să ne rugăm, hai să cântăm o cântare.

Era uimită de dorința mea și acum cu botezul, fără ca să-mi ceară, i-am spus, s-a bucurat și acum urmează să îndeplinesc ce am promis.

Cumva, prin botezul acesta îmi oficializez relația cu Dumnezeu. Nu sunt străină de astea, eu m-am născut într-o familie de creștini practicanți, cu ținerea de post, facerea de bine, cumva nu mi-e greu. Doar că am amânat să-mi iau angajamentul ăsta”, a declarat Rebeca Onoriu la Antena Stars.

Gabi Luncă s-a născut pe 16 octombrie 1938, la Vărbilău, în Prahova. Gabi Luncă a fost căsătorită cu Ion Onoriu, alături de care a adus pe lume trei fete și un băiat.