Zi istorică pentru Dinamo! Au început lucrările la noul stadion de 200 de milioane de euro din Ștefan cel Mare. Cine este politicianul felicitat în direct: „E mâna lui!”

În cursul zilei de luni, 19 ianuarie, clubul Dinamo a informat că au început în sfârșit lucrările propriu-zise în perspectiva construirii noului stadion din Parcul Sportiv din „Ștefan cel Mare”.

Pe cine a felicitat Dumitru Dragomir după ce au început lucrările pentru noul stadion Dinamo

În mod evident, înainte de orice este nevoie ca vechea arenă să fie demolată, iar ulterior să înceapă procesul pentru ridicarea noului stadion. Chiar și în aceste condiții însă, este clar că este vorba despre un moment extrem de important pentru dinamoviști, întrucât acest prim pas era tot ceea ce lipsea în vederea împlinirii acestui deziderat la un moment dat, deoarece toate chestiunile de natură birocratică fuseseră deja rezolvate de ceva timp, după mai multe blocaje apărute în acest sens în ultimii ani.

Dumitru Dragomir a comentat în direct această știre și a apreciat că meritul principal în această reușită l-ar avea Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

„Felicitări lui Predoiu. Bine, Predoiu e unul dintre politicienii tari, mai ales din PNL e cel mai tare. El, Hellvig, cu toate că și ăia din PNL, bătrânii din partidul lui Băsescu (PDL), și ăia sunt tari. Dar Predoiu e… E mâna lui Predoiu.

Da, sigur (n.r. e moment istoric). Nu contează ce e în țară, sărăcie și astea, ăștia au sânge în instalație, foarte bine, bravo lor! Nu știu dacă știi că eu sunt membru fondator al lui Dinamo, eu și Cornel Dinu. Nu îmi dau nici invitații”,

Cum a ajuns Mitică Dragomir membru fondator la Dinamo după Revoluție

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România a ținut să-i reamintească opiniei publice de faptul că :

„Dinamo, după Revoluție, Tărăcilă și cu Berechet, unul ministru și celălalt șeful IGP, prin colonelul Stan, care era șeful cadrelor pe Ministerul de Interne, m-au chemat pe mine, pe Cornel Dinu și Stan și noi trei am făcut Asociația Sportivă Dinamo București. Membri fondatori.

După aceea pe mine m-au ales la Ligă și m-au pus la dospit pe mine, de asta m-am umflat așa. Eu sunt membru fondator, eu, Cornel Dinu și Stan, al acestui Dinamo”.