Zi mare pentru Alina Vidican! Fosta soție a lui Borcea se mărită cu milionarul american! Dezvăluiri exclusive direct din SUA

Alina Vidican și Claude, milionarul de origine braziliană stabilit în Statele Unite, se căsătoresc, astăzi, pe 26 august, la Miami, cei doi luând decizia să își asume public relația abia în această primăvară, după ce s-au logodit.

ADVERTISEMENT

Alina Vidican se mărită cu multimilionarul american

Relația dintre Alina Vidican și Claude Senhoreti durează de patru ani, pasiunea pentru sporturile cu motor a celor doi aducându-i împreună, iar acum cei doi au decis să își oficializeze legătura.

Iar evenimentul, unul așteptat cu emoții cât se poate de mari de cei doi amorezi, este, acum, în plină desfășurare la Miami, Claude și Alina – care va lua numele de familie al soțului ei, Senhoreti – jurându-și credință veșnică.

Dimineața zilei a început sub semnul romantismului pentru Alina Vidican. Iar FANATIK a aflat, în exclusivitate, că soțul frumoasei timișorence a avut grijă să o răsfețe cum știe el mai bine.

ADVERTISEMENT

Un mic dejun frugal, adus la pat, alături de un buchet de flori – crini și trandafiri galbeni, alături de un fir de floarea soarelui – au fost lucrurile pe care Alina Vidican le-a văzut când a deschis ochii, la prima oară, motiv pentru un zâmbet plin de emoție având în vedere însemnătatea zilei.

Apoi, așa cum era de așteptat, cei doi miri s-au apucat de ultimele aranjamente în vederea evenimentului, mai ales că, la nuntă, vor fi invitați de seamă din partea amândurora.

Alina Vidican și Claude, nuntă la castel

Alina Vidican și Claude au dorit ca petrecerea de nuntă să aibă loc într-unul dintre cele mai exclusiviste localuri din zona Floridei, The Adisson, situat într-o clădire istorică, considerată un adevărat castel.

ADVERTISEMENT

Evident, invitații de la eveniment vor avea de respectat un cod de îmbrăcăminte, bărbații fiind obligați să poarte costum de culoare neagră, cravată sau papion, iar femeile nu au voie să poarte deloc alb, culoarea dedicată exclusiv miresei.

Iar FANATIK a aflat că, de fapt, condițiile impuse invitaților lor de , soțul ei, au venit în urma dorinței celor doi miri ca evenimentul să fie unul care să fie comparabil, ca eleganță, cu o nuntă regală.

Iar meniul, a aflat FANATIK, este unul de vis, iar la petrecerea de nuntă mesele urmând să fie încărcate cu delicatese din gastronomia italiana, americană braziliană, dar și românească, sarmalele cu mămăliguță și smântână fiind ”ăpiesa de rezistență” a serii.

ADVERTISEMENT

Alina Vidican, rochie de mireasă la comandă! Claude nu a văzut-o până astăzi

FANATIK a aflat că . Așa că, conform superstițiilor americane, Alina Vidican a fost singura implicată în alegerea rochiei de mireasă.

Nu de altceva, dar, spune tradiția din SUA, mirele nu are voie să vadă rochia de mireasă înainte de nuntă. Iar acest lucru, de altfel, s-a și întâmplat în cazul Alinei Vidican și Claude, milionarul american aflând doar că materialul este unul de lux și că se așează perfect pe formele de fotomodel ale timișorencei, punând în evidență atuu-rile fizice incontestabile ale miresei.

În altă ordine de idei, a aflat FANATIK în exclusivitate, ziua nunții Alinei Vidican a fost marcată de emoții uriașe pentru cei doi îndrăgostiți, în ciuda faptului că niciunul dintre ei nu este la prima căsătorie. Dar, pare-se, faptul că vor apărea, la braț, în timp ce își fac jurămintele în fața apropiaților, a copiilor pe care îi au și a rudelor care au ajuns în Florida pentru eveniment, i-a copleștit curgând chiar și lacrimi de bucurie.

Alina Vidican și Claude, poveste de dragoste cu mulți cai putere

Așa cum Claude Senhoreti mărturisea în exclusivitate pentru FANATIK povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Alina Vidican se datorează pasiunii lor pentru sporturile cu motor, milionarul american fiind, de altfel, pilot în cursele de mașini.

ADVERTISEMENT

”Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conduceam un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea. Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ce căsătorim”, povestea Claude, soțul Alinei Vidican, în exclusivitate pentru FANATIK.