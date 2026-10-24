Sport

Zi neagră în fotbalul românesc! A murit fostul președinte al clubului din SuperLiga

Catalin Oprea
24.10.2026 | 16:44
Zi neagra in fotbalul romanesc A murit fostul presedinte al clubului din SuperLiga
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A murit Eugeniu Goicea, fostul președinte al Petrolului Ploiești
Zi neagră pentru sportul românesc: la doar câteva ore după vestea trecerii în neființă a lui Viorel Păunescu, o altă figură iconică a conducerii fotbalului românesc din anii '90 a încetat din viață la vârsta de 80 de ani.
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Fotbalul românesc primește o nouă lovitură grea într-o singură zi. După dispariția fostului conducător de la Steaua, Viorel Păunescu, clubul Petrolul Ploiești a anunțat cu profundă durere trecerea în neființă a lui Eugeniu Goicea. Fostul președinte al „găzarilor” din cea de-a doua jumătate a anilor ’90 și începutul anilor 2000 s-a stins din viață sâmbătă, la vârsta de 80 de ani.

Anunțul oficial al „lupilor galbeni”

Gruparea prahoveană a emis un comunicat oficial prin care și-a exprimat regretul profund pentru pierderea celui care a condus destinul echipei într-o perioadă plină de provocări pe scena primului eșalon. „Eugeniu Goicea (80 ani), fostul președinte al Petrolului Ploiești în cea de-a doua jumătate a anilor ’90 – începutul anilor 2000 s-a stins, astăzi, din viață. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, a fost mesajul transmis pe conturile de socializare ale clubului.

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Conducător de marcă în epoca romantică a Diviziei A

Eugeniu Goicea a reprezentat un nume de referință pentru Petrolul Ploiești, preluând frâiele administrative ale echipei într-o etapă crucială a fotbalului românesc de după Revoluție. Sub mandatul său, „găzarii” au rămas o nucă tare în Divizia A. A menținut statutul unui club de tradiție și a purtat bătălii memorabile împotriva marilor forțe din capitală.

Goicea a fost recunoscut în lumea fotbalului pentru pragmatismul său și pentru eforturile constante de a menține stabilitatea financiară și sportivă pe stadionul „Ilie Oană”, într-o perioadă în care campionatul intern era dominat de patroni influenți și de o concurență acerbă pentru locurile fruntașe, eră dominată de Steaua, Dinamo și Rapid.

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A rivalizat direct cu Viorel Păunescu pe scena primului eșalon

Cariera managerială a lui Eugeniu Goicea la Ploiești s-a suprapus aproape perfect peste mandatul lui Viorel Păunescu la cârma Stelei București (1998-2003). Cei doi conducători au fost adversari direcți în numeroase confruntări încinse din Divizia A, fiind exponenți ai aceleiași generații de președinți de club care au marcat tranziția fotbalului românesc de după Revoluție. Eugeniu Goicea a fost președinte al Petrolului Ploiești începând din 1993, iar perioada în care a condus clubul a continuat în anii ’90 și până la începutul anilor 2000.

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Moartea celor doi foști oficiali în aceeași zi lasă un gol uriaș în amintirea celor care au trăit duelurile fotbalistice din anii ’90 și 2000. Trecerea în neființă a lui Eugeniu Goicea închide încă un capitol din istoria romantico- dramatică a Petrolului Ploiești, comunitatea prahoveană pregătindu-se să îi aducă un ultim omagiu fostului lor președinte.

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