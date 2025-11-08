Zi neagră în Turcia pentru Deian Sorescu! A „comis-o” fix înaintea convocării la echipa națională

ADVERTISEMENT

Deian Sorescu (28 de ani) a intrat în repriza a doua în meciul Gaziantep – Rizespor 2-2, din etapa a 12-a a Super Lig. Convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino din preliminariile CM 2026, românul n-a avut cea mai bună zi în Turcia.

Deian Sorescu a ratat un penalty în Turcia

Deian Sorescu face parte din lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, ultimele din grupa de calificare la World Cup 2026. Jucător polivalent, timișoreanul a fost selecționat în principal pentru postul de fundaș dreapta, ca dublură la Andrei Rațiu.

, Sorescu a avut meci în Turcia cu Gaziantep. Echipa sa a făcut 2-2, pe teren propriu, cu Rizespor. Internaționalul român a avut în picior golul care ar fi putut aduce victoria lui Gaziantep, dar a ratat. Sorescu a irosit un penalty în minutul 71, la scorul de 2-1 pentru oaspeți.

În cele din urmă, Gaziantep a egalat prin Rodrigues, care a stabilit rezultatul final. În urma acestui egal, echipa la care evoluează și Alexandru Maxim (35 de ani) este pe locul 6, cu 19 puncte, la o lungime de ultimul loc care duce în Europa.

În acest sezon, Deian Sorescu a evoluat în 11 meciuri oficiale pentru Gaziantep. Fostul jucător de la Dinamo sau FCSB și 1 assist în Cupa Turciei.

Ce au făcut Sorescu și Maxim la Gaziantep

Înainte să rateze penalty-ul, Deian Sorescu a intrat pe teren în minutul 62. Potrivit Flashscore, el a fost notat cu 6.2, cel mai mic calificativ din echipa sa. În ceea ce îl privește pe Alexandru Maxim, veteranul a fost titular și a fost schimbat în minutul 56. Mijlocașul ofensiv a primit nota 7.4.