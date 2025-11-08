Sport

Zi neagră în Turcia pentru Deian Sorescu! A „comis-o” fix înaintea convocării la echipa națională

Deian Sorescu se numără printre „tricolorii” convocați de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino. Înaintea acțiunii de la echipa națională, mijlocașul a avut o zi neagră în Turcia
Cristian Măciucă
08.11.2025 | 17:28
Zi neagra in Turcia pentru Deian Sorescu A comiso fix inaintea convocarii la echipa nationala
ULTIMA ORĂ
Zi neagră în Turcia pentru Deian Sorescu! A „comis-o” fix înaintea convocării la echipa națională. FOTO: X @DeianSorescu
ADVERTISEMENT

Deian Sorescu (28 de ani) a intrat în repriza a doua în meciul Gaziantep – Rizespor 2-2, din etapa a 12-a a Super Lig. Convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino din preliminariile CM 2026, românul n-a avut cea mai bună zi în Turcia.

Deian Sorescu a ratat un penalty în Turcia

Deian Sorescu face parte din lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, ultimele din grupa de calificare la World Cup 2026. Jucător polivalent, timișoreanul a fost selecționat în principal pentru postul de fundaș dreapta, ca dublură la Andrei Rațiu.

ADVERTISEMENT

Înainte să onoreze convocarea, Sorescu a avut meci în Turcia cu Gaziantep. Echipa sa a făcut 2-2, pe teren propriu, cu Rizespor. Internaționalul român a avut în picior golul care ar fi putut aduce victoria lui Gaziantep, dar a ratat. Sorescu a irosit un penalty în minutul 71, la scorul de 2-1 pentru oaspeți.

În cele din urmă, Gaziantep a egalat prin Rodrigues, care a stabilit rezultatul final. În urma acestui egal, echipa la care evoluează și Alexandru Maxim (35 de ani) este pe locul 6, cu 19 puncte, la o lungime de ultimul loc care duce în Europa.

ADVERTISEMENT
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe...
Digi24.ro
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu

În acest sezon, Deian Sorescu a evoluat în 11 meciuri oficiale pentru Gaziantep. Fostul jucător de la Dinamo sau FCSB a reușit 1 gol în Super Lig și 1 assist în Cupa Turciei.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock...
Digisport.ro
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri

Ce au făcut Sorescu și Maxim la Gaziantep

Înainte să rateze penalty-ul, Deian Sorescu a intrat pe teren în minutul 62. Potrivit Flashscore, el a fost notat cu 6.2, cel mai mic calificativ din echipa sa. În ceea ce îl privește pe Alexandru Maxim, veteranul a fost titular și a fost schimbat în minutul 56. Mijlocașul ofensiv a primit nota 7.4.

Jucătorii convocați de Adrian Iencsi pentru meciurile naționalei U20 a României cu Germania...
Fanatik
Jucătorii convocați de Adrian Iencsi pentru meciurile naționalei U20 a României cu Germania și Portugalia
Oldies But Goldies, duminică, 9 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin,...
Fanatik
Oldies But Goldies, duminică, 9 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, ediție specială în memoria lui Emeric Ienei
Rezultate SuperLiga, etapa 16. Petrolul – Oțelul 0-0. Echipele de start la Dinamo...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 16. Petrolul – Oțelul 0-0. Echipele de start la Dinamo – Csikszereda
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Mihai Stoichiță, gest lipsit de respect la înmormântarea lui Emeric Ienei
iamsport.ro
Mihai Stoichiță, gest lipsit de respect la înmormântarea lui Emeric Ienei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!