Zi plină de amicale înainte de reluarea Ligii 1. FCSB pierde din nou cu o echipă de play-out, CFR Cluj câștigă înainte de derby

Cluburile din Casa Pariurilor Liga 1 şi Liga 2 se pregătesc intens de reluarea competiţiilor. Astăzi, s-au disputat mai multe amicale, printre echipele implicate fiind FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Viitorul, Astra şi Rapid.

Universitatea Craiova – Viitorul 0-3 şi 2-1

Bergodi şi Hagi nu s-au mulţumit cu un singur joc de pregătire, aşa că s-au înfruntat de două ori în aceeaşi zi. În primul meci, cel aşa-zis al rezervelor, Viitorul s-a impus cu 3-0, stricându-i debutul lui Bergodi. Golurile au fost înscrise de Louis Munteanu (17, 41) şi Cosmin Bîrnoi (40). Trupa de la malul Mării Negre a dominat clar partida, gazdele ajungând rareori în poziţie de finalizare. Vestea proastă pentru olteni a fost ieşirea de pe teren, în minutul 8, a lui Vali Mihăilă, perla Craiovei accidentându-se. Din câte se pare, nu este vorba despre ceva grav.

„Sunt puțin dezamăgit de jucători, rezultatul și jocul echipei nu mi-au plăcut. Totuși, e prima partidă după o foarte mare perioadă de timp. Am susținut mereu că avem nevoie de multe jocuri de verificare, însă nu am avut voie să organizăm, ne-au dat târziu voie să jucăm. Ceea ce am văzut astăzi este imaginea pauzei acesteia. E o surpriză că Viitorul nu e în play-off, meritau să fie“, a declarat Sorin Cârţu după meci.

Echipele de start:

Universitatea Craiova: L. Popescu – Vlădoiu, Gardoș, Cosic, Bancu – Qaka, Ivanov, A. Popescu – Gustavo, Nițu, Mihăilă. Rezerve: Marinescu, Vătăjelu, Mateiu, Baiaram și Danciu. Antrenor: Cristiano Bergodi

Viitorul: Tordai – Căpușă, Dulca, Iacob, Dussaut – Malcolm, Achim, Bîrnoi – L. Munteanu, G. Ganea, C. Matei. Rezerve: Buzbuchi, Georgescu, Andronache, Buta, Chițu, Dănuleasa, Grosu, Popescu, Grameni, Bodișteanu. Antrenor: Gică Hagi

În cel de-al doilea meci, Universitatea a reuşit să-şi ia revanşa, câştigând cu 2-1, prin golurile marcate de Bărbuţ (38, 81), după ce Rivaldinho deschisese scorul în minutul 6. În campionat, Craiova va primi vizita lui FC Botoşani, iar Viitorul pe cea a lui Poli Iaşi.

„Două jocuri bune, frumoase, avem de câștigat și noi și Craiova. De asta am venit, am avut condiții bune, chiar dacă a fost departe, mulțumim gazdelor care ne-au oferit toate condițiile, ne-au pus și un avion la dispoziție. Îi doresc Craiovei să se bată la titlu, dar trebuie să aibă șansă, toate cele 3 din față sunt echipe bune, care pot câștiga campionatul“, a spus Gheorghe Hagi.

Echipele de start:

Universitatea Craiova: Pigliacelli – Mitran, Bălașa, Acka, Vătăjelu – Mateiu, Cicâldău, Nistor – Bărbuț, Ivan, Baiaram. Rezerve: Popescu, Gardoș, Vlădoiu, Ivanov, A. Popescu, Nițu, Danciu.

Viitorul: Căbuz – Boboc, Mladen, Ghiță, Ganea – Ciobanu, Artean, Casap – Iancu, Rivaldinho, Pitu. Rezerve: Buzbuchi, Georgescu, Grosu, Dănuleasa, Andronache, Popescu, Buta, Grameni, Chițu, Bodișteanu.

FCSB – Academica Clinceni 2-3

FCSB-ul antrenat de Bogdan Vintilă a pierdut şi cel de-al doilea amical din această perioadă, 2-3 cu Academica din Clinceni. În primul pierduse 0-2 cu FC Voluntari. Situaţia nu e tocmai bună pentru vicecampioană care a fost învinsă de două dintre codaşele din Casa Pariurilor Liga1, iar în primul meci oficial, pe 14 iunie, va da piept cu CFR Cluj, campioana en-titre şi ocupanta primului loc în clasament. Echipa lui Becali a condus de două ori, prin golurile lui Tănase (32, penalty) şi Man (55), dar a fost egalată de fiecare dată şi chiar învinsă. Pentru oaspeţi au marcat Buziuc (45+2), N’Dongala (64) şi Moussa (111, penalty). Academica va merge la Voluntari în următoarea etapă.

„Normal că FCSB se luptă la titlu. Nu vă luaţi după rezultatele pe care le-au avut în cele două amicale, pentru că nu sunt atât de relevante. Dacă vreţi să vă dau din casă… sper să nu se supere Bogdan (n.r. – Vintilă). El le-a cerut cu totul alte lucruri. Nu ştiu dacă el a urmărit rezultatul de astăzi, cât a urmărit alte lucruri“, a precizat Ilie Poenaru, antrenorul ilfovenilor, după meci.

Echipele de start:

FCSB: A. Vlad – Ov. Popescu, B. Planic, D. Nedelcu, I. Panţîru – R. Oaidă, L. Filip, D. Olaru – D. Man, Fl. Tănase, Fl. Coman. Antrenor: Bogdan Vintilă.

Academica: M. Santos – G. Matei, Fl. Bejan, R. Patriche, M. Dobrescu – Al. Albu, E. Cebotaru, Cr. Merloi – Ad. Șut, Robert Ion, Buziuc. Antrenor: Ilie Poenaru.

CFR Cluj – FC Hermannstadt 2-1

Campioana a jucat primul amical de pregătire în compania celor de la Hermannstadt. Dan Petrescu n-a folosit formula-tip, testând mai mulţi jucători pe care îi are în vedere pentru acest final de campionat. Arlauskis, proaspăt ieşit din izolarea de 14 zile, a fost menajat şi nu a apărat niciun minut. Golurile au fost marcate de Rondon (39) şi Pereira (53), respectiv Yazalde (59). CFR Cluj este principala favorită la titlu şi în acest an, având un avans de 4 puncte în faţa FCSB-ului, prima echipă pe care o va înfrunta la reluarea partidelor oficiale. Hermannstadt va juca la Sepsi.

Echipele de start:

CFR Cluj: Sandomierski – Cr. Manea, Boli, D. Ciobotariu, Cestor – Chipciu, L. Aurelio, M. Pereira, Golofca – Rondon, Petrila. Rezerve: Hindrich – I. Rus, Păun, Djokovic, Hoban, Omrani, Bordeianu, Camora, Vinicius, Susic, Burcă, Costache, Itu, Joca. Antrenor: Dan Petrescu

FC Hermannstadt: Cristiano – Vodă, Viera, Stoica, Opruț – P. Petrescu, Pires, Dâlbea, Cordea – Sîntean, Bălan. Rezerve: Novio, I. Pop, Tătar, Luchin, Busu, Almedia, Dumitriu, Buzan, Caiado, Yazalde, Dobrosavlevici. Antrenor: Vasile Miriuță.

Sepsi Sf. Gheorghe – Chindia Târgovişte 2-1

A fost prima partidă jucată de fiecare dintre cele două formaţii după lunga pauză cauzată de coronavirus. După ce, într-o ironie a sorţii, cele două au intrat în pandemie după meciul direct din play-out, 1-1 la Chindia, acum au revenit tot una împotriva celeilalte. Scorul a fost stabilit prin reuşitele lui Achahbar şi Fulop pentru gazde, respectiv Dumitraşcu pentru oaspeţi. În etapa a treia de Casa Pariurilor Liga 1, Sepsi primeşte vizita lui Hermannstadt (13 iunie, 17:00), iar Chindia se deplasează la Dinamo (13 iunie, 20:00).

„Ne doream un meci cu o colegă de competiție, ca să vedem unde ne aflăm și unde mai avem de muncit. În mare, sunt mulțumit de atitudine, dar au fost și jucători care nu au fost conectați 100%. Contează, poate, și faptul că jucăm fără spectatori. Mai avem de lucru. A fost un test reușit, dar ciudat, în condițiile actuale“, a declarat Leo Grozavu, antrenorul lui Sepsi, pentru GSP.

Astra – Rapid 2-2

Chiar dacîă vin din divizii diferite, Astra şi Rapid au terminat la egalitate, 2-2. Astra se pregăteşte de play-off-ul din Casa Pariurilor Liga 1, în timp ce Rapid speră la promovare în urma minicampionatului în 6 din Liga 2. Giuleştenii au jucat bine şi contra lui Dinamo, dar au pierdut cu 0-1 partida de verificare din urmă cu două zile, de la Săftica. Astăzi, au încasat un gol rapid de la Valentin Gheorghe (3), dar au revenit şi au preluat conducerea prin reuşitele lui Drăghiceanu (45, 51). Scorul final a fost stabilit de Fatai (74). Astra va reveni în Casa Pariurilor Liga 1, pe teren propriu, împotriva lui Gaz Metan, pe 15 iunie, 0ra 20:00. Giurgiuvenii, locul 4 în acest moment, nu au primit licenţă pentru sezonul viitor de cupe europene, aşa că, indiferent pe ce loc vor termina, nu vor avea drept de joc în Europa.

„Câinii” sunt în grevă, amicalul cu Voluntari nu s-a mai disputat

Tot astăzi ar fi trebuit să se mai dispute încă un amical, între FC Voluntari și Dinamo, dar acesta nu a mai avut loc deoarece jucătorii lui Dinamo au intrat în grevă și au refuzat să se mai antreneze și să se prezinte la meci. Motivul este că șefii clubului nu și-au respectat promisiunea de a le achita restanțele financiare.