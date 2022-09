Zi specială pentru Mirela Vaida: ”În familia noastră a mai venit un creștin”

Ziua de sâmbătă, 10 septembrie 2022, este una specială pentru Mirela Vaida. Prezentatoarea emisiunii ”Acces Direct!” a dezvăluit că în familia sa a mai fost creștinat un copil.

Mirela Vaida și-a botezat nepoțica: ”E cea mai mica si mai “guraliva” din neamul Bourenilor”

Mirela Vaida radiază de fericire după ce nepoțica ei a fost botezată. Fiica fratelui ei a devenit de astăzi creștină, iar moderatoarea a ținut să împărtășească momentul pe rețelele de socializae.

Mirela Vaida a spus că nepoțica ei se numește Anna Taisia și este al treilea copil al fratelui său. Prezentatoarea ”Acces Direct!” a subliniat că și

”De azi, in familia noastra a mai venit un crestin!🥰😇 Anna Taisia este cel de-al treilea copil al fratelui meu si azi s-a botezat! 🙏E cea mai mica si mai “guraliva” din neamul Bourenilor 😅

Frate-miu are doua fetite si un baietel, eu am doi baieti si o fetita! Toti, unul dupa altul!🤭 3-3‼️ Oare va imaginati ce iese cand se intalnesc si ce ramane in urma lor dupa ce pleaca? 😁🔥

Dar ce poate fi mai frumos? Sa ne traiesti, Anna, sa fii sanatoasa si fericita in fiecare zi a vietii tale! 🙏🙏😇❤️Sa inceapa petrecerea! 🥂🍾🎈🎊🎉🎀”, a scris Mirela Vaida

Mirela Vaida, mamă a trei copii

Mirela Vaida are trei copii, pe nume: Carla, Vladimir și Tudor. Ei sunt rezultați din căsnicia frumoasă a prezentoarei cu Alexandru Vaida.

În timp ce moderatoarea este mereu prezentă în lumina reflectoarelor, soțul ei este o fire retrasă de camerele de filmat. Alexandru Vaida este director comercial al unei firme cu sediul în Mediaș, Sibiu.

”Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta.

Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui”, a spus Mirela Vaida pentru revista Viva!