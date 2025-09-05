Ziua de vineri este una uriașă pentru fotbalul Craiovean, dar și pentru iubitorii de alb-albastru! Universitatea Craiova împlinește astăzi 77 de ani de existență, iar marele eveniment nu poate trece fără a putea fi savurat în totalitate de întreaga suflare oltenească.

Universitatea Craiova a trimis public o provocare, iar fanii s-au conformat

Cu aproximativ 24 de ore în urmă, Universitatea Craiova a ținut să-și „ațâțe“ cei mai înfocați fani chiar pe rețelele de socializare. Clubul oltean și-a provocat suporterii ca, pe parcursul zilei de 5 septembrie, când Universitatea Craiova împlinește 77 de ani de existență, să scoată la fereastră sau în locul în care au posibilitatea o eșarfă, un steag sau un fanion alb-albastru, în cinstea „Campioanei Unei Mari Iubiri“.

„Vă mândriți cu stema și culorile Universității? Atunci haideți să le scoatem la fereastră! Vă propunem ca pe 5 septembrie să facem un exercițiu simplu: toată Craiova, toată Oltenia și nu numai să lege la fereastră, să scoată pe balcon sau la poartă, un steag, un fular, o eșarfă sau măcar un fanion alb-albastru. Împodobiți-vă casa, mașina, locul unde lucrați, cu însemnele simbolului Olteniei, Știința. Transformați și vizual Oltenia în ceea ce știm cu toții că este deja: o regiune care trăiește, visează și simte alb-albastru“, se arăta în postarea celor de la Universitatea Craiova.

„Universitatea Craiova nu e doar o echipă, e parte din familie“

Încă de la primele ore ale dimineții, la ferestre și pe mașini au început să apară steaguri și eșarfe cu inscripțiile Craiovei. Se pare că suporterii Universității s-au conformat și au început să umple orașul de o „mare“ alb-albastră, mulți dintre ei pozând și mândrindu-se de faptul că sunt olteni și că iubesc Universitatea Craiova.

Unul dintre suporterii fanatici ai Universității a transmis un mesaj în exclusivitate pentru FANATIK, în care și-a exprimat sentimentele puternice pe care le are pentru echipa care a scris istorie în România. Gabriel Avram, așa cum s-a prezentat, este un fan înfocat al grupării din Bănie și a mărturisit că a crescut cu numele Universității Craiova pe buze. De asemenea, fără nicio clipă de ezitare, Gabriel și-a „împodobit“ mașina cu eșarfa Universității Craiova, una pe care o „ține alături de el la fiecare meci de pe Oblemenco“.

„La mulți ani, Știința mea! Astăzi, când se împlinesc 77 de ani de la nașterea celei mai iubite echipe din inima Olteniei, mi-am pus eșarfa alb-albastră la oglinda mașinii, ca să simt că port cu mine o bucățică din istoria și sufletul acestui club oriunde mă duc. Universitatea Craiova nu e doar o echipă — e parte din familie, e bucurie, suferință, amintiri și speranțe. Am crescut cu numele vostru pe buze și voi rămâne alături de voi până la capăt. Hai Craiova, hai Știința, mereu împreună!“, a spus Gabriel Avram.

Turneul Ilie Balaci își deschide porțile pentru a doua oară

După ce anul trecut și-a deschis porțile pentru prima dată, odată cu împlinirea a 76 de ani de la înființarea Universității Craiova, Turneul Ilie Balaci se pregătește pentru a doua ediție.

În Bănie se va organiza, pentru al doilea an consecutiv, un turneu de fotbal în cinstea marelui Ilie Balaci. Turneul cu același nume este destinat juniorilor din toată țara, care vor juca fotbal și vor lua parte la un spectacol deosebit. Mai exact, astăzi, de la ora 18.45, Universitatea Craiova invită fanii și micuții fotbaliști la o seară plină de emoție și spectacol pe Stadionul de Atletism Craiova. Vor fi o mulțime de momente inedite în prezența mascotelor și a unor mimi, de la magie & mini-concerte, DJ, dans, la o întâlnire specială cu legendele Științei (Sorin Cârțu, Aurel Beldeanu, Gabriel Boldici, Nicolae Negrilă etc), așa cum . De asemenea, doritorii vor putea face poze, să ia autografe și obțină amintiri alb-albastre pentru toată viața!

Universitatea deja a scos la vânzare biletele la partida cu Farul

Cu 10 zile înainte de duelul cu Farul Constanța, oltenii îi cheamă pe suporteri la stadion. Oficialii „alb-albaștrilor” speră ca pe „Ion Oblemenco” să fie peste 20.000 de spectatori, mizând și pe faptul că este prima partidă pe teren propriu după .

Leii strigă adunarea în casa alb-albastră pentru duelul cu trupa de la malul Mării Negre. Universitatea Craiova – Farul, duminică, 14 septembrie, ora 18:00. Cine iubește Știința, aruncă telecomanda, îmbracă tricoul alb-albastru și, cu eșarfa la gât, vine pe stadion!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Universității Craiova.

Cel mai ieftin tichet este la Peluza Nord și costă 30 de lei, în timp ce la Tribuna 2 prețul este de 60 de lei. Bilete mai scumpe la jocul cu Farul sunt cele de la VIP, prețul acestora fiind de 150 de lei.