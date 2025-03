Ziaristul pe care Dan Petrescu îl „teroriza” cu telefoane la 7 dimineața: „Bă, la ce meci te-ai uitat? I-ai dat 7 lu ăla?”. MM Stoica l-a interzis la antrenamente

Gigi Stancu, invitatul lui Robert Niță în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST, și-a amintit începuturile sale în presa scrisă centrală. N-a uitat un episod cu Dan Petrescu, din perioada Unirea Urziceni.

Gigi Stancu: „Stăteam lângă Dan Petrescu. Am fost în deplasări în Europa cu Unirea Urziceni”

În prezent SuperSocial Marketing Manager la Superbet, Gigi Stancu, cunoscut în mediul online ca Super Gigi, și-a dorit să devină jurnalist sportiv și a reușit acest lucru în 2008. Visa să fie reporterul responsabil de Rapid, echipa lui de suflet, dar, evident, din lipsă de experiență, nu a primit această sarcină.

În schimb, a avut de ales între formațiile „mai mici”. Și astfel a ajuns să se ocupe de FC Brașov, echipa la vremea respectivă, și Unirea Urziceni, cu protagoniștii Dan Petrescu antrenor și Mihai Stoica președinte.

„Unirea Urziceni, steliști. Era MM (n.r. – Mihai Stoica), era Dan Petrescu antrenor. Bucșaru era patron. Am luat campionatul cu ei. Mă alergau ăia prin redacție, mă înjurau… Ăia pe Dinamo (n.r. – colegii responsabili de Dinamo) ziceau ‘Noi am stat 15 ani să mergem în Liga Campionilor și veniși tu, olteanul dracului, de la Balș și luași campionatul’…”, a povestit amuzat Super Gigi.

Iar o calificare direct în grupele Ligii Campionilor, într-o grupă cu Glasgow Rangers, Sevilla și Stuttgart. Ialomițenii reușeau să strângă 8 puncte, obținând calificarea în primăvara Europa League, de unde aveau să fie eliminați de Liverpool. Ca reporter desemnat pe Unirea Urziceni, Super Gigi a fost lângă echipă în deplasările europene.

„Eu eram reporterul care se ocupa de Unirea. Luam mașină de la redacție, mergeam la Urziceni la antrenamente. Stăteam lângă Dan Petrescu. Am povești cu ei. Am fost aproape în toate deplasările cu ei. . Am fost la Sevilla, primul meci, 2-0, Luis Adriano, alt nivel. La Liverpool n-am fost… Am fost la Sankt Petersburg, anul următor, când au jucat în Europa League. Am amintiri foarte frumoase”, și-a amintit Gigi Stancu în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST.

Contre cu MM Stoica: „Nu mai veni la antrenamente!” / „Nu ți-am scris mizerii”

Un reporter cu suflet de rapidist, în „cuibul” stelist de la Unirea Urziceni. Ce s-a întâmplat când adevărul a ieșit la iveală? Povestește Gigi Stancu:

„La început, cei de acolo nu știau că țin cu Rapid. La un moment dat, MM a aflat. Ce mi-a făcut… ‘Rapidist?! Nu mai veni la antrenamente!’. ‘Stai puțin, în primul rând, nici tu nu ești ialomițean, că nu te-ai născut la Slobozia. Toți sunteți steliști’.

Ofițer de presă era Paul Andone, știe toată lumea, Dan Petrescu antrenor, MM, mai venise și Făiniși (n.r. – actualul ofițer de presă de la FCSB). ‘Eu am fost mereu corect față de tine, nu ți-am scris mizerii. Sunt un om implicat’.”

Frustrările echipelor mici

„Am avut relații bune mereu. Deși e greu să ai relații bune cu MM Stoica, era greu să ai o relație bună cu Dinu Vamă, foarte, foarte greu. Până la urmă, m-au lăsat în pace, pentru că i-am spus ‘Da, tată, sunt, dar v-am tratat corect‘. Era o mare frustrare a echipelor ăstora mici, cum era și Urziceniul lui Dan Petrescu, că nu aveau vizibilitate în ziar în fața Stelei, lui Dinamo și a Rapidului.

Eu eram singurul, pentru că mă și implicam, îmi plăcea, erau și personaje acolo. Făceam interviuri, reportaje cu Bilașco, Galamaz, Pablo Brandan. I-am zis ‘Sunt singurul care vă împinge. Ați avut jumătate de pagină, ați avut și o pagină. N-are nimeni, FC Argeș, FC Brașov… ’ Mai făceam cu Răzvan Lucescu un interviu, dar nu prea erau. ‘La asta trebuie să vă uitați, nu că sunt rapidist. Doar nu sunt din Ialomița să țin cu Unirea de mic.’ S-a liniștit și nu am mai avut nicio treabă”, a rememorat Super Gigi.

Dan Petrescu l-a sunat să-l certe: „Bă, la ce meci te-ai uitat?”

Un episod, însă, l-a marcat pe Gigi Stancu. Un episod cu Dan Petrescu, încă antrenor la Unirea Urziceni. Tehnicianul l-a sunat pe jurnalist să-l certe pentru notele acordate jucătorilor săi.

„Dan Petrescu și MM Stoica, foarte dificili, foarte capricioși. Au impresia că, dacă te ocupi de echipa lor, ești PR-ul lor. Să scrii numai de bine. La 7-8 dimineața, mă trezeam cu telefon de la Dan Petrescu: ‘Bă, tu la ce meci te-ai uitat? I-ai dat 7 lui… ’ – era la mijloc, nu-mi plăcea mie, furnicuța aia… Romeo Pădurețu – ‘I-ai dat 7 lui Pădurețu? A fost de 8,5-9’.

Zic ‘dă-le încolo’. De multe ori, caseta aia o uitam, rămânea de la meciul trecut. El se uita și la alea. Incredibil, așa era. Mă certa că nu i-am dat ăluia 8. ‘Că vede lumea, sunt impresari, citește lumea, și vezi că ăla a jucat mai bine’. ‘Domnule, așa am văzut eu. Tu ești antrenor și ești subiectiv că sunt jucătorii tăi. Oi fi și eu subiectiv, nu mă pricep la fel de bine, dar așa le văd eu’.”, a încheiat Gigi Stancu.