„Zici că ești la cluburile de fițe din Monaco! Acolo vine băutura cu roaba!”. Robert Niță face lumină în cazul scandalului cu alcool din vestiarul Rapidului

Robert Niță, realizatorul emisiunii „Suflet de rapidist” și un apropiat al lui Dan Șucu, a clarificat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI situația referitoare la scandalul cu alcool din vestiarul grupării Rapid București.

Robert Niță, discurs-manifest după scandalul cu alcool de la Rapid

Niță a avut un discurs-manifest, prezentat în exclusivitate de FANATIK, în care a susținut că tot ce a apărut în spațiul public pe acest subiect este neadevărat. Fostul atacant al giuleștenilor a transmis un mesaj fără echivoc.

ADVERTISEMENT

Rapid va reuși să aibă succes atunci când toți angajații clubului vișiniu se vor comporta ca o familie, cum se întâmplă la FCSB, iar chestiunile de bucătărie internă vor rămâne nedivulgate, și neadevărurile vor dispărea. Robert Niță a apreciat că finanțatorul Dan Șucu este, prin conduita sa, omul potrivit să îi unească pe rapidiști.

„Am văzut că tot apare. Se scrie. Eu nu cred că circulau pe contrasens roabele cu șampanie și bere. Zici că ești la cluburile de fițe din Monaco! Acolo eu am mai văzut că vine băutura cu roaba! (Adi Ilie: Eu cred că atunci când nu apar rezultate la Rapid apar tot felul de speculații). Și dau și apă la moară și e păcat pentru că apar și după un moment nepotrivit, imediat după meciul ăla în care Săpunaru s-a retras, în meciul cu CFR-ul. Oricum într-un moment prost și ca situație în clasament și ca rezultat al meciului respectiv.

ADVERTISEMENT

Îngrijorător este că apar astfel de informații în public. Și eu cred că aici este cea mai mare problemă. Haideți să fim serioși! Am fost prin vestiare și știm cum merg lucrurile. Se întâmplă să te mai cerți și la antrenamente, să te mai cerți și în vestiar. Se întâmplă foarte multe lucruri. Îngrijorător la Rapid e că, chiar dacă se întâmplă sau nu se întâmplă, toate lucrurile apar în presă. Absolut toate lucrurile apar în presă. Și de multe ori sunt lucruri la care nu vezi nimic pozitiv legat de ceea ce apare. Cred că aici trebuie lucrat foarte mult.

Soluția lui Robert Niță după scandalul cu alcool de la Rapid

Cred că și ăsta este un motiv pentru care Rapid nu reușește nici anul ăsta. Rapid, în primul rând, la nivel de club și echipă trebuie să învețe să fie o echipă. Mă uitam cu admirație aseară la MM Stoica, că tot ai zis că este cel mai bun conducător (Adi Ilie: Ai văzut unde îi adună Gigi ca să fie liniște? La Biserică!). Ei au știut să fie o echipă în ultimii doi ani. L-am auzit pe MM: ‘La noi nu există bere la refacere. Ce se vorbește la noi rămâne la noi.’ Uită-te la modul în care se bucură FCSB la goluri! Sunt o echipă!

ADVERTISEMENT

Ei d-aia au câștigat, pe grup, indiferent că e 0-0, 1-0. Pei, i-ai văzut la ultimul meci. Ăia erau agresivi și băgau alunecări, iar cei de pe bancă, cu staff, cu toții se bucurau pentru titlul de campioni. Asta trebuie și Rapid să învețe să facă, începând de la birouri până la ultimul jucător de rezervă sau care stă în tribună. Trebuie să fie toată lumea conștientă că este un grup, este interesul clubului și să fie o echipă. Atâta vreme cât nu va fi o echipă între toate departamentele, staff, jucători și așa mai departe nu vor fi rezultate. Vor putea fi rezultate întâmplător.

ADVERTISEMENT

Calitățile care îl recomandă pe Dan Șucu

Iar aici cel mai important rol, și e normal să fie așa, îl are principalul finanțator al echipei, Dan Șucu, care poate conduce prin puterea exemplului. ‘Eu nu cred că poate să spună cineva că l-a văzut pe patron că bea în lojă înainte de un meci’. Era foarte cald afară și i-a fost sete, a băut o bere. Nu cred că poate să spună cineva că vine patronul la baza de pregătire și pune mașina lipită de bara de poartă. O pune unde o pun toți părinții. Nu poate să spună nimeni că intră pe teren să facă nu știu ce. Poate să spună toată lumea că parchează unde parchează toată lumea. Că stă în tribună cu ceilalți părinți. Cu toate că e casa lui acolo și ar putea să facă ce vrea.

Și cred că aici, pentru ca Rapid să devină o echipă, cel mai important rol îl are patronul Șucu, pentru că este tipul de om care poate conduce prin puterea exemplului. N-ai cum, chiar vorbeam cu cineva și îmi zice: ‘Și eu lucrez cu oamenii. Și eu sunt implicat. Cum ar fi să mă duc să îl cert pe unul, chiar dacă e cu cinci minute înainte să termine programul, să îl cert pe unul de la mine din firmă după ce am băut o bere.’ Să îl întreb: ’Tu de ce nu ai făcut nu știu ce?’. Că după mă întreabă: ’Tu de ce ai băut, chiar dacă ai fost patron’. Și aici cred că Rapidul are foarte mult de lucrat, de creat ceva. Dar cea mai importantă persoană care o poate face, prin puterea exemplului, este patronul Dan Șucu.

Poziția lui Robert Niță în cazul lui Cristian Săpunaru după scandalul cu alcool de la Rapid

(n.r.- dacă știe de Cristian Săpunaru că îi place să consume mult alcool) Horia, antrenamentele la SuperLiga României sunt, de regulă, la ora 10:00 sau 11:00. Sau 11:00 cu 12:00 că e traficul nu știu cum și îți permite vremea că e mai răcoare afară. Vara nu poți să chemi jucătorii la ora 11:00 să începi antrenamentul, că sunt 40 de grade. Începi antrenamentul la ora 11:00, 12:00. La 14:00 și ceva ai terminat, 14:30. Să mă ierte oamenii care muncesc la câmp, care stau în arșiță. Nu sunt nici tractoriști. Adică, să stai să bei 10 beri la ora 14:00-15:00 și pe urmă să te urci în mașină în București, cu traficul care e, să te duci acasă și să mai stai o oră în mașină. Acest lucru nu are nimic în comun cu un fotbalist profesionist.

Nu poate avea, indiferent că are fotbalistul ăla 16 ani, 25 sau 35. Nu are cum să aibă legătură cu sportul de performanță. Cu sportul practicat de un jucător profesionist nu are cum să aibă legătură. Nu are cum să se împace cu o carieră dusă până la 40 de ani. Dacă ai jucat până la 40 de ani, puteai să joci beat și să bei 10 beri pe zi? Nu cred că mergea, nu? Și hai să ne mai uităm la un lucru. Câte accidentări musculare a avut Săpunaru în ultimii 5 ani să zicem? Anul acesta a jucat mai puțin, dar în anii trecuți a jucat meciuri.

Cât de afectat a fost Săpunaru

Am vorbit foarte puțin cu el. Era afectat. E greu să mai vorbești cu cineva când apar . După ce vrei să faci un meci de retragere cu o echipă importantă. Mă gândesc că e vorba de FC Porto. Repet, lucrurile acestea pot fi stopate și pot fi puse în matca lor normală, dacă echipa și clubul înțeleg că trebuie să fie o echipă și să urmărească interesul comun” – a fost discursul-manifest susținut de Robert Niță .