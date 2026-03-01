Sport

Zicu a răbufnit după Farul – CFR Cluj 1-2: „Rea intenție, să-l suspende 20-30 de etape. Nu suntem căzuți din cer!”

Farul Constanța a pierdut meciul disputat pe teren propriu, 1-2, contra celor de la CFR Cluj, iar criza se adâncește pentru trupa condusă de Ianis Zicu.
Mihai Alecu
01.03.2026 | 07:45
Zicu a rabufnit dupa Farul CFR Cluj 12 Rea intentie sal suspende 2030 de etape Nu suntem cazuti din cer
Ianis Zicu a fost acid la adresa arbitrajului după meciul cu CFR Cluj
Farul Constanța continuă să aibă probleme în SuperLiga, iar după ce a pierdut cursa pentru play-off, formația pregătită de Ianis Zicu are emoții în privința rămânerii în primul eșalon. Trupa de la malul mării a pierdut și duelul cu CFR Cluj, 1-2, după un final controversat de meci.

Ianis Zicu a răbufnit după meciul dintre Farul și CFR Cluj

Ianis Zicu nu s-a ferit de cuvinte după meciul dintre Farul și CFR Cluj și a făcut praf arbitrajul, după ce echipa sa a avut două penalty-uri refuzate de către central.

”Încep cu jocul, pentru că asta e problema noastră. A fost o partidă pe care am început-o bine, am fost peste adversar în primele 15 minute, apoi, la primul moment, adversarul a marcat. La 1-0, ne-am deschis, ne-am pierdut capul și am primit și al doilea gol.

Apoi am controlat, am jucat. Am marcat, am avut și două penalty-uri clare. Cei din camera VAR nu au vrut să-l cheme pe central să revadă faza. Dacă venea, își asuma și lua el decizia că nu sunt penalty-uri, era el suspendat 30 de etape. Acum să-l suspende pe cel din camera VAR sper, 20, 30 de etape, câte vor ei. Nu e normal să nu fie chemat nici măcar la unul dintre penalty.

E inexplicabil. Pare rea intenție. Nu împotriva noastră direct, noi suntem victime colaterale pentru alte lucruri care sunt mai sus și care ne depășesc, cu echipe care produc audiență mai mare. A fost un arbitraj anormal, să nu zic altceva. A dat trei minute de prelungire în condițiile în care s-a stat cât a stat. Lucrurile astea le vedem și noi, nu suntem căzuți din cer și vedem prima dată fotbal. Sperăm că la următoarele meciuri să avem VAR, că azi nu am avut VAR”, a spus Ianis Zicu.

Farul a avut două penalty-uri refuzate în partida cu CFR Cluj

Supărarea celor de la Farul vine după două faze controversate în repriza secundă, în care formația gazdă a cerut penalty. Mai întâi, după un duel în careu, în care Gustavo Marins a fost lovit de un adversar cu capul în ceafă, însă arbitrul partidei nu a intervenit și nici nu a fost ajutat de colegii din camera VAR.

Pentru Florin Andrei a urmat o nouă fază dificilă, chiar în prelungirile confruntării, când Iustin Doicaru a fost tras de tricou în careu de către Marian Huja, însă, din nou, cei de la CFR Cluj au scăpat și de această dată.

