Zidane a ajuns la 100 de victorii în La Liga pe banca lui Real Madrid, după ce echipa sa a câștigat cu 3-2 pe terenul celor de la Betis Sevilla, formație ce avea două victorii din două meciuri jucate în acest sezon.

Nu a fost deloc un succes lipsit de controverse, pentru că „galacticii” au înscris golul victoriei după un penalty dictat cu ajutorul VAR și intens contestat de gazde.

Pentru antrenorul francez al Realului, victoria de la Sevilla a reprezentat succesul cu numărul 100 obținut pe banca „galacticilor”, în campionatul Spaniei.

Zidane a ajuns la 100 de victorii în La Liga pe banca lui Real Madrid. Depășit doar de Miguel Munoz

Succesul din etapa a treia a actualei stagiuni din La Liga va rămâne în memoria lui Zinedine Zidane. Ajuns la 100 de victorii pe banca Los Blancos, francezul este depășit în topul antrenorilor cu cele mai multe succes la Real doar de către Miguel Munoz. Spaniolul a pregătit-o pe Real între 1960 și 1974 și a adunat 257 de victorii, conform Marca.

Legendarul Miguel Munoz a cucerit în acest timp de nouă ori titlul de campion cu Real Madrid, în vreme ce Zidane are în palmares numai două succese interne, obținute în 2017 și 2020. În total, francezul a stat pe banca Realului pentru 147 de meciuri desfășurate în campionatul Spaniei.

Sub comanda lui „Zizou”, madrilenii au câștigat 55 de meciuri acasă și 45 de partide pe terenul adversarilor. Real Madrid a înscris 342 de goluri și a primit doar 142 în campionat, cu Zidane pe bancă.

Cum a comentat deciziile arbitrului: „Ce s-a întâmplat este corect”

Deși a fost intens contestat de către cei de la Betis Sevilla, arbitrajul lui Ricardo de Burgos Bengoextea a fost lăudat de Zidane, care consideră că penalty-ul dictat pe finalul jocului nu a fost unul incorect.

„Cred că ce s-a întâmplat e corect. Faza a fost verificată de către arbitru, care are rolul de a lua decizii. Niciodată nu am discutat despre arbitraje și nu vreau să fac asta nici acum. Important e că noi am dat totul pe teren într-un meci contra unei echipe solide, care câștigase primele două jocuri în acest sezon. Suntem mulțumiți de ce am reușit. Am suferit și am câștigat”, a spus Zidane după meci.

Pentru Real Madrid, urmează meciul cu Real Valladoid, care se va disputa miercuri, 30 septembrie. Partida va fi cel de-al treilea meci jucat de „galactici” în noul sezon din La Liga.

