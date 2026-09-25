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Zinedine Zidane, noul selecționer al Franței, a debutat în duelul contra Turciei, de la Izmir, din prima etapă a Ligii Națiunilor. ”Zizou” și-a implementat ideile ofensive încă de la primul meci din mandat.

Zidane a făcut primele schimbări la naționala Franței

Suporterii francezi au răsuflat ușurați la începutul partidei. Vedeta ”cocoșilor galici”, Kylian Mbappe, a fost inclus în echipa de start, după ce a avut probleme de sănătate în cursul acestei săptămâni. Fotbalistul a suferit o gripă puternică și prezența sa pe teren era incertă.

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Totuși, atacantul sosit de la Real Madrid va fi folosit diferit față de mandatul lui Didier Deschamps. Utilizat drept , Zinedine Zidane a decis să îl mute pe flancul stâng.

De asemenea, Michael Olise a fost mutat din flancul drept. Jucătorul cu origini nigeriene îndeplinește rolul de 9 fals. Acesta este la debut:

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Maignan – Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert – Cherki, Kone, Rabiot – Olise, Dembele, Mbappe

Zidane l-a titularizat pe Truffert

”Zizou” a renunțat la fundașii clasici pe care Didier Deschamps îi folosea în flancul stâng: Lucas Hernendez și Theo Hernandez. Una dintre surprizele serii este prezența în prima formație a lui Adrien Truffert. Fotbalistul lui Bournemouth se află la a doua prezență în naționala Franței și pentru prima dată din postura de titular.

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Fundașul stânga și-a făcut simțită prezența în prima repriză a duelului de la Izmir. A avut 4 contribuții defensive și a recuperat de 2 ori posesia. De asemenea, din 3 dueluri la nivelul solului, a câștigat 2.

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Truffert nu mai evoluase pentru Franța din 2022. Atunci, Didier Deschamps l-a introdus în ultimele 25 de minute ale duelului cu Danemarca, 0-2, din Liga Națiunilor.

30.000.000 de euro este cota de piață a lui Adrien Truffert

Urmează încă 3 meciuri de foc pentru Franța

După duelul contra Turciei, naționala lui Zidane va merge la Bruxelles. Franța va juca contra Belgiei, pe 29 septembrie. Trei zile mai târziu ”cocoșii” vor reveni la Paris, unde vor întâlni Italia (2 octombrie) și Belgia (5 octombrie).

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Ambele dueluri de pe teren propriu se vor juca pe Stade de France. Meciul se va juca cu casa închisă. Fanii au epuizat toate biletele puse în vânzare în mai puțin de 24 de ore.