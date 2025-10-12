Zidane a rupt tăcerea: ce echipă vrea să pregătească fostul antrenor de la Real Madrid

cu Real Madrid, alături de care a câștigat 3 titluri de Liga Campionilor, consecutiv, între 2016 și 2018.

Zinedine Zidane, aproape de revenire pe banca tehnică. Dorința fostului jucător a fost expusă public: „Selecționer al Franței”

Tehnicianul francez a fost ultima dată pe banca „galacticilor” în 2021, iar de atunci este liber de contract și pare că nu vrea să accepte vreo propunere venită pe numele său. Totuși, există o excepție care l-ar face să se răzgândească și anume echipa națională a Franței. Campion mondial și campion european cu reprezentativa „cocoșului galic”, Zizou și-ar dori să repete aceste performanțe și din calitate de antrenor al lui Kylian Mbappe & Co.

„Sigur o să mă întorc pe banca tehnică, acesta e planul. Dorința mea este să devin, într-o bună zi, antrenor al naționalei Franței. O să vedem ce va fi”, a spus Zinedine Zidane, citat de

În acest moment, vicecampioana mondială este condusă de Didier Deschamps, cel care și-a anunțat însă plecarea de la echipă după turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. De altfel, mulți speculează că discuțiile dintre Zidane și reprezentanții naționalei au început, tocmai acesta fiind și motivul pentru care Zidane nu a dorit să se înhame la un proiect propus de echipele de club care l-au căutat în ultimii ani, din momentul în care a părăsit-o pe Real Madrid.

Cariera lui Zinedine Zidane. Magician în teren, la Juventus sau Real Madrid, maestru pe banca tehnică

la AS Cannes, iar apoi a jucat pentru Bordeaux, Juventus și Real Madrid. A fost renumit pentru eleganța sa pe teren, viziunea de joc excepțională, controlul impecabil al mingii și pasele precise. Cu Franța, Zidane a cucerit Cupa Mondială din 1998, marcând două goluri în finală, și Campionatul European din 2000. De asemenea, la nivel de club, a câștigat Liga Campionilor UEFA în 2002 cu Real Madrid, fiind autorul unui gol legendar în finală, împotriva lui Bayer Leverkusen.

După retragerea din activitatea de jucător, Zidane a devenit antrenor, confirmându-și geniul și pe banca tehnică. Începând la Real Madrid Castilla, a fost promovat în 2016 ca antrenor principal al echipei mari. Sub conducerea sa, Real Madrid a câștigat trei Ligi ale Campionilor consecutive (2016, 2017, 2018), performanță unică în era modernă, precum și mai multe titluri interne și internaționale. Zidane este apreciat pentru calmul, inteligența tactică și abilitatea de a gestiona un vestiar plin cu vedete de top.