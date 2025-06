Zidane o ține din petrecere în petrecere! Fostul mare internațional francez a fixat data revenirii în fotbal

Zinedine și Véronique Zidane, înconjurați de cei patru băieți ai lor, au avut motiv de sărbătoare. Fostul mare internațional francez a împlinit 53 de ani. S-a lăsat cu o cină în familie și o petrecere discretă.

Zidane a petrecut la două zile după ce și-a sărbătorit tatăl

Cu două zile mai devreme, Smaïl, tatăl campionului mondial din 1998, a împlinit 90 de ani și a fost înconjurat de întreaga familie. Copii, nepoți, dar și cele trei strănepoate: Sia, născută în 2022, Kaia și Giulia, gemene născute în 2023, din relația lui Enzo, fiul mai mare a lui Zizou, cu Karen Goncalves

Zinedine Zidane a transmis pasiunea sa pentru fotbal celor patru fii ai săi. Enzo (30 ani) a jucat pentru Real Madrid, înainte de a se retrage, la vârsta de 29 de ani. Luca (27 ani) joacă în prezent pentru Granada, în Spania, unde e portar. Theo (23 ani) face parte din lotul echipei Cordoba, iar Elyaz (19 ani) este Betis Deportivo, echipa a doua a celor de la Betis Sevilla.

Tatăl lui Zidane a emigrat din Algeria în anii 1950

Smaïl, tatăl lui Zizou, nu a jucat niciodată fotbal. Cel puțin la nivel profesionist. “Jurnaliștii m-au întrebat uneori dacă, în tinerețe și înainte de a deveni tatăl lui Zizou, am practicat un sport. Nu, nu, îmi pare rău, nu am jucat. Mi-ar fi plăcut, dar în Aguemoun, micul sat kabyle în care am crescut, nu era minge!”, a povestit el.

Zinedine Yazid Zidane s-a născut la 23 iunie 1972 în La Castellane, Marsilia, în sudul Franței. Este cel mai mic dintre cinci frați. Părinții săi, Smaïl și Malika, au imigrat la Paris din satul Aguemoune din regiunea de limbă berberă Kabylie, aflată în nordul Algeriei. Au făcut-o în 1953, înainte de începerea războiului algerian.

Familia, care se stabilise în districtul Saint-Denis din nordul Parisului, nu prea găsea de lucru în zonă. Din acest motiv, la mijlocul anilor 1960, s-a mutat în suburbia La Castellane din nordul Marsiliei, în arondismentul 16.

Zidane e mândru de originile sale arabe

Zidane s-a declarat mereu mândru de originile sale. “Am o afinitate cu lumea arabă. O am în sânge, prin intermediul părinților mei. Sunt foarte mândru că sunt francez, dar și foarte mândru că am aceste rădăcini algeriene”, spunea Zizou, într-un interviu acordat revistei Esquire.

Tatăl său a lucrat ca agent de securitate la un mare magazine din oraș, adesea în schimbul de noapte, în timp ce mama sa a fost casnică. Zidane consideră că educația sa strictă și tatăl său au fost “lumina călăuzitoare” în cariera sa.

Zidane este în afara circuitului fotbalistic din 2021. După doi ani la echipa a doua a lui Real Madrid (2014-2016), a avut un mandate de doi ani la prima echipă (2016-2018), apoi o pauză, și alți doi ani la Real (2019-2021).

Așteaptă să preia naționala Franței

Un total de 11 trofee, în doar patru sezoane.

În ciuda numeroaselor oferte, Zidane a decis să nu antreneze pe nimeni până în 2026.

“Mă simt îndreptăţit să fiu la echipa Franţei, unde am jucat şi am petrecut aproape 12, 13, 14 ani ca jucător. Bineînţeles că este un vis, îmi doresc mult”, a declarat fostul căpitan al Les Bleus.