Zidane pune capăt „paradei modei” la naționala Franței! Mbappe și compania rămân fără ținutele scumpe și fără frizerii personali

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Zinedine Zidane vrea să readucă naționala Franței cu picioarele pe pământ. Astfel, selecționerul Franței a decis impună bunul simț în cantonamentul echipei naționale de la Clairefontaine.Deși a anunțat în presa din Franța că nu este adeptul să interzică nimănui cum să se îmbrace, Zidane a luat mai multe măsuri care vor să descurajeze modul bizar în care Mbappe și compania ales să se comporte ca niște fotomodele când vin la lot.

Mbappe și Kounde vor fi descurajați să se mai îmbrace „ca la circ” atunci când vin la naționala Franței

Conform presei din Franța, în era Didier Dechamps existau fotbaliști care își aduceau frizerii în cantonament. Franța a debutat în era Zidane cu două victorii în deplasare, 1-0 cu Turcia și 1-0 cu Belgia, și un egal acasă 1-1 cu Italia. Mai interesant pentru fani și jurnaliști, deocamdată, e setul de reguli pe care Zinedine Zidane le-a impus sau vrea să le impună.

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În primul rând, accesul jurnaliștilor în zona unde se reunește lotul Franței va fi interzisă, iar imaginile care vor ajunge în presă sau pe internet vor fi filtrate cu strictețe de Federația Franceză de Fotbal. Astfel, vedetele Franței nu vor mai avea niciun motiv să se îmbrace excentric, pentru că nimeni nu o să-i mai vadă.

Mai mult, Zidane vrea să îi facă pe jucători să înțeleagă că practicat în special de fotbaliști ca și Kounde sau Mbappe. Francezii erau faimoși în toată lumea pentru că la reunirea lotului veneau îmbrăcați în ținute excentrice și scumpe, ca pe un podium de modă.

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Zinedine Zidan se consideră un tip modest, care nu va tolera snobismul și parada modei la naționala Franței

Zidane este primul selecționer care a pus piciorul în prag și a retezat snobismul din față, răspunzând astfel acelor critici care au considerat mereu întreaga situație drept exagerată și ușor penibilă. Fostul fotbalist legendar s-a remarcat mereu ca un tip decent, modest, iar acum a venit momentul să-și impună punctul de vedere și la națională.

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Naționala Franței se transformase în ultima perioadă într-o națională a „modelelor”, Jules Kounde fiind unul dintre cei fascinați de parada modei. „ , chiar și presa tradițională observă. E tare, e și un pic de competiție amicală între noi (n.r. –jucătorii). Cred că e sănătos.

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Îmi place să fac asta, mă simt bine în hainele mele”, se mândrea în trecut, ușor entuziasmat, Kounde. Acum, fotbaliștii nu vor mai avea expunerea „dorită” atunci când vin la națională, iar nimeni nu va mai putea admira „țoalele” de zeci de mii de euro pe care le afișează. Totodată, prezența frizerilor personali în cantonamentele Franței va fi interzisă în era „Zizou”, semn că fotbaliștii francezi trebuie să se concentreze mai mult la fotbal și mai puțin la modă, conform