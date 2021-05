Zidane se recunoaște învins după ratarea calificării în finala Ligii Campionilor: „Chelsea a făcut un meci mare”

Deși Real Madrid a încheiat în genunchi un nou sezon european, fiind învinsă categoric de Chelsea, scor 0-2 (1-3 la general), pe „Stamford Bridge” din Londra, în returul semifinalei Ligii Campionilor, Zinedine Zidane a avut puterea să recunoască superioritatea adversarului.

„Chelsea a învins. Trebuie să-i felicităm. Putem spune că au meritat victoria”, a reacționat antrenorul „galacticilor” imediat după meci, felicitându-și, totodată, elevii pentru parcursul din această ediție a competiției.

În schimb, londonezii așteaptă deja duelul din seara de 28 mai 2021, când vor da piept cu Manchester City, care și-a asigurat biletele pentru Istanbul la capătul unei semifinale cu Paris Saint Germain.

Zidane e fair play după ratarea calificării în finala Ligii Campionilor

„Putem spune că au meritat victoria. Am încercat şi noi până la final să o obţinem, dar la final Chelsea a meritat să se califice. Eram într-o semifinală, iar jucătorii au fost pregătiţi. Dacă au jucat înseamnă că erau pregătiţi.

Pot să fiu mândru de ei, am încercat să ajungem până aici, la un pas de finala Ligii. Chelsea a făcut un meci mare şi trebuie să-i felicităm.

Trebuia să fim mai contondenţi în faţă. Nu am avut prea multe ocazii de gol, iar ei au avut prea multe. Chiar şi aşa, când ai ocazia să dai gol, trebuie să o faci.

Dar, vă repet, sunt mândru de jucătorii mei. Acum trebuie să ne odihnim şi să ne concentrăm pe campionat”, a declarat Zinedine Zidane la finalul meciului de pe „Stamford Bridge”.

Thomas Tuchel, antrenorul momentului. A reușit o performanță incredibilă

De cealaltă parte, după ce a calificat-o pe Chelsea în finala Ligii Campionilor, Thomas Tuchel a devenit primul antrenor din istorie care ajunge în ipostaza de a lupta cu trofeul pe masă, nu o dată, ci de două ori consecutiv, cu două echipe diferite, după înfrângerea suferită anul trecut, când se afla pe banca celor de la PSG.

„Am meritat să câștigăm. Prima repriză a fost dificilă, deoarece au avut multă minge și ne-au făcut să suferim. Dar am fost periculoși cu contraatacuri și nu am pierdut niciodată dorința de a ne apăra.

În a doua jumătate, a existat o structură și mai bună de apărat. A fost o performanță fantastică și am fi putut marca atât de devreme pentru a fi în siguranță. Dar nu este momentul pentru critici acum. Este o realizare fantastică și felicitări mari pentru echipă”, a declarat tehnicianul german.