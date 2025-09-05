Sport

„Zidul Galben” se ridică din nou! Câte bilete a vândut România pentru meciul împotriva Canadei

Deși este doar un meci amical, fanii români vor lua cu asalt Arena Națională împotriva Canadei! Câte bilete s-au vândut până în dimineața meciului
Ciprian Păvăleanu
05.09.2025 | 10:24
Zidul Galben se ridica din nou Cate bilete a vandut Romania pentru meciul impotriva Canadei
Câți suporteri vor fi prezenți pe Arena Națională la România - Canada. Foto: colaj FANATIK

Deoarece România face parte dintr-o grupă formată din cinci echipe, „tricolorii” au fost obligați de FIFA să organizeze două meciuri amicale în acțiunile în care au o singură partidă oficială programată. Deși va fi doar un meci în care Mircea Lucescu va testa noi jucători și posibilități, românii au arătat un interes extrem de ridicat pentru întâlnirea din 5 septembrie de pe Arena Națională.

Românii iau cu asalt Arena Națională! Câte bilete s-au vândut cu 12 ore înainte de startul partidei cu Canada

Așa cum Mircea Lucescu a dezvăluit la conferința de presă dinaintea partidei, FIFA a impus naționalelor să își programeze meciuri amicale pentru a nu-și crea un avantaj din numărul de meciuri disputate.

Deși „Il Luce” nu s-a arătat mulțumit de acest lucru și a declarat că nu ar fi vrut să joace această partidă, România va avea două meciuri amicale în următoarea perioadă. Primul va fi cu Canada, în data de 5 septembrie 2025, de la ora 21:00, urmând ca cel de-al doilea amical să fie împotriva „fraților de peste Prut”.

Cu 12 ore înainte de ora de start a meciului cu Canada, echipa națională de fotbal a României a anunțat că s-au vândut aproximativ 30.000 de bilete, ceea ce înseamnă că, la ora partidei, în jur de 35.000 de suflete vor asista la partida României de pe Arena Națională:

„Casele de bilete de la Arena Națională sunt deschise azi, în ziua meciului, de la ora 12:00 până la 21:30. Aproape 30.000 de bilete au fost procesate până acum. Partida România – Canada e programată azi, 5 septembrie, de la ora 21:00”, a anunțat echipa națională de fotbal a României pe social media.

Canada aduce vedete de zeci de milioane de euro pe Arena Națională

Jesse Alan Marsch vine pe Arena Națională cu toate vedetele sale, mai puțin una. Alphonso Davies, simbolul naționalei Canadei și superstarul lui Bayern Munchen, este accidentat și nu va participa la această acțiune.

În schimb, canadienii vor veni la București cu jucători precum Jonathan David (Juventus / cotă de 45.000.000 de euro) sau Stephen Eustaqio (FC Porto / cotă de 10.000.000 de euro).

