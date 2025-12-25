Zidul Superligii României! Cine e fotbalistul cu cele mai multe dueluri câștigate în primele 21 de etape ale sezonului

ADVERTISEMENT

Dinamo a avut o evoluție meritorie în primele 21 de etape ale Superligii. În ciuda înfrângerii de la Arad, 0-2 cu UTA, “câinii“ iernează pe locul 4, la egalitate de puncte cu FC Botoșani, clasată pe ultima treaptă a podiumului.

Boateng are cele mai bune cifre la dueluri câștigate

Parcursul consistent al dinamoviștilor nu poate fi separat de defensiva foarte bună a echipei antrenate de Zeljko Kopic. Acolo unde Kennedy Kofi Boateng este un adevărat zid, greu de trecut.

Internaționalul togolez este fotbalistul din Superligă cu cele mai multe dueluri câștigate. În urma evoluțiilor lui din cele 20 de etape în care a jucat – a lipsit una fiind suspendat- Boateng are o medie de dueluri câștigate de 7,7 pe meci.

E o cifră de excepție, superioară tuturor fotbaliștilor din Superligă, și nu doar a fundașilor. Al doilea în acest clasament este golgheterul campionatului, sârbul Jovo Lukic, de la Universitatea Cluj, care are o medie de șapte dueluri câștigate pe meci, potrivit cifrelor furnizate de

Fundașul s-a născut în Ghana, dar joacă pentru Togo

Pe locul trei în ineditul clasament sunt Musi (Dinamo) și Joao Paolo (Oțelul), cu o medie de 6,6 dueluri câștigate pe meci. Iar următorul fundaș central, ca medie de dueluri câștigate este chiar colegul lui Boateng, Nikita Stoinov.

Deloc întâmplător,

Boateng (29 ani), născut și crescut în Ghana, dar care a preferat să joace pentru Togo, de unde este mama sa, are o vastă experiență. A venit la Dinamo în 2024, după ce jucase opt ani în Austria și doi în Portugalia.

Dinamo trage să-i prelungească contractul

Argumente pentru certificarea acestui obiectiv sunt destule și ele țin de cifrele lui Boateng.

Fundașul de 1,91 metri înălțime a fost pe teren 1800 de minute, timp în care câștigat 153 de dueluri din 225 în care fost implicat, a avut 29 de intercepții, 42 de tacklinguri, 115 intercepții și 8 șuturi blocate. În medie, el a atins mingea de 70,2 atingeri pe meci.

Kofi a marcat două goluri și a dat 942 de pase, acuratețea acestora fiind de 90%. În plus, Boateng a reușit și 11 driblinguri. Evoluțiile lui la Dinamo, de când a venit, sunt cele mai consistente din cariera sa.