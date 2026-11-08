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Zile de coșmar pentru Borza! A ratat convocarea la națională, iar acum a fost umilit cu echipa de club

Dragoș Petrescu
08.11.2026 | 17:25
Zile de cosmar pentru Borza A ratat convocarea la nationala iar acum a fost umilit cu echipa de club
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Andrei Borza și Corum au fost învinși categoric de Fenerbahce pe teren propriu, scor 0-5 // FOTO: Sportpictures.eu
Coșmar total pentru Andrei Borza! După ce a fost sărit din schema lui Hagi, a încasat o umilință teribilă în Turcia
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Andrei Borza traversează o perioadă extrem de dificilă. După ce a rămas în afara lotului convocat de Gică Hagi pentru ultimele două partide ale României din Liga Națiunilor, fundașul stânga a avut parte de o nouă lovitură. Integralist la Corum FK, românul a fost martorul unui adevărat dezastru în confruntarea de pe teren propriu cu Fenerbahce din etapa 11 din SuperLig, pierdută de echipa sa cu un neverosimil 0-5.

Fenerbahce a făcut spectacol pe terenul lui Corum FK! Andrei Borza, învins la scor drastic

Partida din etapa a 11-a a campionatului Turciei s-a încheiat cu un rezultat devastator pentru formația lui Andrei Borza. Fenerbahçe s-a impus cu 5-0, administrându-i echipei românului cea mai usturătoare înfrângere din acest sezon chiar pe propriul stadion.

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Borza a început partida din postura de titular, pe postul de fundaș stânga, și a fost pe teren până la fluierul final, însă nu a putut împiedica dezastrul. Fenerbahce a deschis scorul prin Mason Greenwood, în minutul 12, iar İrfan Can Kahveci a majorat avantajul oaspeților în minutul 21. După pauză, formația din Istanbul a continuat să controleze jocul și a mai punctat de trei ori. Kahveci (56′) și Greenwood (63′) și-au trecut în cont câte o „dublă”, iar scorul final al partidei a fost stabilit de Oguz Aydin, în minutul 72.

Gică Hagi l-a lăsat pe Andrei Borza în afara lotului României

Problemele fundașului nu se limitează însă doar la rezultatul usturător de la echipa de club. Gică Hagi a anunțat lotul de 26 de jucători pentru ultimele două partide ale României din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, iar numele lui Andrei Borza nu s-a regăsit pe listă.

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Fotbalistul lui Corum FK fusese convocat la acțiunea precedentă, din septembrie, când a bifat și două apariții pentru „tricolori”. De această dată, selecționerul a ales alte variante pentru postul de fundaș stânga, printre care Nicușor Bancu și Lisav Eissat.

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România va juca împotriva Poloniei pe 14 noiembrie, pe Arena Națională, iar trei zile mai târziu va întâlni Bosnia-Herțegovina, la Zenica. Până în momentul de față, Borza a strâns 3 apariții la prima reprezentativă, toate bifate în 2026.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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