Zile libere pentru părinți în perioada în care școlile sunt închise. Iohannis a promulgat legea

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede că părinții care au copii cu vârsta de până la 12 ani pot sta acasă cu cei mici și vor fi plătiți cu 75% din venit.

Această regulă se aplică dacă părintele nu poate lucra de acasă, pe perioada în care cursurile din școli sunt suspendate.

Camera Deputaților adoptase pe 10 noiembrie proiectul de lege care le dădea părinților zile libere plătite, atunci când cursurile în școli erau suspendate.

Părinții vor primi mai multe zile libere în perioada în care școlile sunt închise

De menționat că această lege se aplică unui singur părinte care va sta acasă alături de copil, doar dacă nu poate să lucreze de acasă.

Mai mult, deputații au extins măsura în cazul părinților ai căror copii suferă de o boală cronică, însă nu se aplică decât în cazul părinților care nu pot munci de acasă.

Pentru a beneficia de prevederile legale, părinții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă copil cu vârsta de până la 12 ani sau cu dizabilități până la 26 de ani, înscriși la școală

b) un singur părinte beneficiază de această lege

c) locul de muncă nu permite desfășurarea activității la domiciliu sau telemuncă

„În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin părinte se înţelege: a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; b) adoptatorul; c) persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei; d) persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă; e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ”, este menționat în actul normativ.

Angajatorul va fi obligat să acorde zilele libere atunci când i se solicită acest drept, însă fac excepție sectoarele nuclare, unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului şi televiziunii publice, din reţeaua de transport feroviar, din unităţile care asigură transportul în comun şi serviciul de salubrizare a localităţilor, aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, din unităţile de comerţ alimentar, servicii financiare, distribuţie de carburanţi, producţie şi distribuţie de medicamente şi echipamente sanitare, precum şi în cazul personalului din unităţile farmaceutice.