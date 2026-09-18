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Zinedine Zidane (54 de ani) a preluat naționala Franței în această vară, înlocuindu-l pe Didier Deschamps, iar în prima sa acțiune, „Les Bleus” vor disputa 4 partide în Liga Națiunilor. Tehnicianul a dezvăluit primul său lot, iar pe listă se află mai multe surprize, printre care se numără și elevul lui Cristi Chivu de la Inter, Andy Diouf.

Zinedine Zidane a anunțat primul său lot ca selecționer al Franței! Elevul lui Cristi Chivu, printre marile surprize

Zinedine Zidane a convocat 5 debutanți la prima sa acțiune ca selecționer al Franței: Guillaume Restes (Toulouse), Andy Diouf (Inter Milano), Jeremy Jacquet (Liverpool), Lucas Da Cunha (Como) și Esteban Lepaul (Rennes). Elevul lui de la Inter a avut un start impresionant de sezon și a fost răsplătit de „Zizou”.

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Ținând cont de baza de selecție pe care o are tehnicianul, era evident că de pe listă vor lipsi mai multe nume importante, iar la această acțiune nu vor lua parte Lucas Digne, Wesley Fofana, Lucas Hernandez, N’Golo Kante, Aurelien Tchouameni, Maghnes Akliouche sau Marcus Thuram. William Saliba și Theo Hernandez se confruntă cu probleme medicale și vor rata la rândul lor cele 4 jocuri.

Cum arată primul lot convocat de Zinedine Zidane la naționala Franței

Portari: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Fundași: Andy Diouf (Inter Milano), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munchen)

Mijlocași: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaire-Emery (PSG)

Atacanți: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen)

Ce a declarat Zinedine Zidane despre Mbappe, Benzema și Kante

a vorbit despre „veteranii” pe care i-a lăsat în afara lotului, Karim Benzema și N’Golo Kante. „Îl ador pe Karim. Începe să aibă o vârstă înaintată (n.r. 38 de ani) și admir tot ce a realizat în carieră, dar am nevoie să văd jucători mai tineri. Asta nu știrbește cu nimic cariera pe care a avut-o la naționala Franței (n.r. 97 de selecții, 37 de goluri).

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Și pe N’Golo Kante îl ador. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a-l felicita pentru tot ce a reprezentat – pentru jucătorul exemplar care a fost. Dar are 35 de ani; eu am la dispoziție patru ani în fruntea acestei echipe și trebuie să fac anumite alegeri”, a declarat selecționerul Franței, conform . „Zizou” a clarificat și cine va purta banderola la echipa națională: „Kylian Mbappe va fi căpitan”.

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Cum arată programul Franței în Liga Națiunilor