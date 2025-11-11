Zinedine Zidane a făcut marele anunț: „Revin în antrenorat”. Când se va întâmpla acest lucru

ADVERTISEMENT

Zinedine Zidane s-a săturat de o viață liniștită și este gata să revină în atmosfera incendiară de pe stadionul de fotbal. Fostul mare jucător francez a anunțat că revenirea sa în antrenorat va avea loc în curând.

Când revine Zinedine Zidane în antrenorat. Anunțul făcut de francez

Toată lumea a rămas uimită de decizia lui Zinedine Zidane din urmă cu câțiva ani. După ce câștigase trei Ligi ale Campionilor consecutive alături de Real Madrid și se afla la apogeul carierei sale de antrenor alături de „los blancos”, „Zizou” a hotărât să ia o pauză din antrenorat, iar din 2021 nu a mai activat pentru nicio echipă.

Zvonurile că el ar fi urmașul lui Didier Deschamps la naționala Franței se înmulțesc, iar declarația sa recentă întărește acest lucru. Selecționerul actual al „cocoșilor galici” își va încheia mandatul după Campionatul Mondial din 2026, iar imediat după, locul său ar putea fi luat de Zinedine Zidane.

Întrebat recent când va avea loc revenirea sa în antrenorat, Zinedine Zidane a răspuns scurt, însă a fost destul pentru a face înțelese intențiile sale: „Voi reveni curând, chiar foarte curând”, a spus francezul.

🚨 Zinedine Zidane when asked about coaching a new team: “It will happen soon, very soon”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Ce a reușit Zinedine Zidane în scurta sa carieră ca antrenor

Zinedine Zidane și-a dedicat până în acest moment doar 7 ani din viață antrenoratului. El a început în 2014 la echipa secundă a celor de la Real Madrid, unde a stat nu mai puțin de 2 ani. În 2016 a preluat echipa mare și a câștigat imediat Liga Campionilor.

În următorul sezon, Real Madrid a câștigat atât titlul în Spania, cât și al doilea Champions League consecutiv. În sezonul 2017/2018, Real Madrid ieșea din nou victorioasă în cea mai prestigioasă competiție intercluburi din lume și numele lui Zinedine Zidane era deja rostit lângă cel al marilor antrenori ai lumii.

În 2016/2017 și 2017/2018, Zidane a câștigat în doi ani consecutivi titlul de cel mai bun antrenor de club din lume. De-a lungul aventurii sale alături de „galactici” el a adunat în total două campionate, trei Champions League, două Supercupe ale Spaniei și două Supercupe ale Europei.

Va merge Zidane la naționala Franței?

după un mandat de aproape un deceniu și jumătate. Această soluție se conturează și mai tare întrucât „Zizou” și-a anunțat revenirea iminentă cu jumătate de an înainte ca Deschamps să se despartă de „les bleus”.

Dacă nu va prelua niciun club din mers, ceea ce este puțin de crezut, atunci lucrurile devin și mai clare că Zinedine Zidane va fi noul selecționer al naționalei Franței, unde va avea pe mână unii dintre cei mai buni fotbaliști ai lumii, precum Mbappe sau Dembele.