Zinedine Zidane, adversarul FCSB în Europa League!? Ar urma să îl înlocuiască pe Mourinho la Fenerbahce: „A dat undă verde!”

Fenerbahce, care o va înfrunta pe FCSB în Europa League, l-a demis recent pe Jose Mourinho, iar turcii se află în negocieri cu un nume uriaș din fotbalul mondial.
Bogdan Mariș
06.09.2025 | 21:50
Zinedine Zidane adversarul FCSB in Europa League Ar urma sa il inlocuiasca pe Mourinho la Fenerbahce A dat unda verde
ULTIMA ORĂ
Zinedine Zidane ar putea fi noul antrenor al lui Fenerbahce, adversara FCSB-ului din Europa League. FOTO: colaj Fanatik

Jose Mourinho a fost demis de pe banca lui Fenerbahce după doar un an și trei luni, perioadă în care nu a câștigat niciun trofeu. Vicecampioana Turciei a avut pe listă mai multe nume importante pentru a-l înlocui pe portughez, însă în această perioadă negociază cu un tehnician care are un palmares fabulos.

Fenerbahce negociază cu Zinedine Zidane. Ar putea fi pe bancă la meciul cu FCSB

Fenerbahce caută în continuare un înlocuitor pentru Jose Mourinho, iar pe lista turcilor s-au aflat nume precum Luciano Spalletti, Ange Postecoglou, Domenico Tedesco sau Ismail Kartal. În aceste zile însă, conducerea clubului negociază cu un tehnician uriaș, care a câștigat de trei ori UEFA Champions League: Zinedine Zidane.

Conform presei din Turcia, francezul nu a refuzat oportunitatea, iar discuțiile dintre cele două părți avansează. „După ce au fost refuzați de Luciano Spalletti, care a afirmat că dorește să petreacă mai mult timp cu familia, cei din conducerea clubului au făcut un pas surprinzător și s-au așezat la masă cu Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane, acord preliminar cu Fenerbahce

Din câte se pare, antrenorul francez ar fi dat ‘undă verde’ și cele două părți au ajuns la un acord preliminar. Odată ce negocierile privind salariul și condițiile din contract se vor finaliza, antrenorul de 53 de ani ar putea sosi în Turcia”, au precizat jurnaliștii de la publicația turcă Sabah.

Eliminată din play-off-ul UEFA Champions League, Fenerbahce a trecut în Europa League, unde o va întâlni pe FCSB în faza ligii. Duelul dintre cele două formații va avea loc în ultima etapă, pe data de 29 ianuarie, la București. Rămâne de văzut dacă la acel moment pe banca turcilor se va afla chiar Zinedine Zidane.

„Zizou” a activat ca antrenor principal doar la Real Madrid, mai întâi la formația secundă, iar apoi la prima echipă. Acesta a avut două mandate pe banca Realului, între 2016 și 2018, iar apoi între 2019 și 2021. Francezul a cucerit de trei ori UEFA Champions League, dar și alte trofee: două titluri în La Liga, două Supercupe ale Spaniei, două Supercupe ale Europei și două Campionate Mondiale ale Cluburilor.

  • 53 de ani are Zinedine Zidane
  • 2014 este anul în care Fenerbahce a cucerit ultimul titlu în Turcia
