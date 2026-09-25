Sport

Zidane debutează cu o problemă majoră: Turcia – Franța se joacă fără Goal Line Technology

Goal Line Technology nu va fi disponibil pentru duelul dintre Turcia și Franța. Acesta nu este obligatoriu în grupele Ligii Națiunilor, ci doar în fazele finale.
Gabriel Neagu
25.09.2026 | 21:00
Zidane debuteaza cu o problema majora Turcia Franta se joaca fara Goal Line Technology
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Zinedine Zidane debutează pe banca Franței fără Goal Line Technology. sursa foto: colaj fanatik / hepta
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Zinedine Zidane va debuta, vineri, pe banca Franței. Primul său duel în calitate de selecționer al ”cocoșilor galici” se va disputa la Kocaeli, contra Turciei, de la ora 21:45. Totuși, antrenorul s-a izbit de o primă problemă.

Turcia – Franța se va juca fără Goal line Technology

Pentru duelul de la Kocaeli, goal line technology nu va fi disponibil. Aceasta nu este obligatorie de implementat în grupele Ligii Națiunilor. Pentru a putea utiliza sistemul, federațiile ambelor țări care joacă trebuie să fie de acord. Totuși, goal line technology este obligatoriu în fazele finale ale competiției, anunță FootMercato.

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Asta înseamnă că, în cazul în care va exista suspiciunea dacă șut a trecut sau nu de linia porții, decizia este exclusivă a brigăzii de arbitrii. Sistemul VAR nu poate analiza acest detaliu.

Cum funcționează Goal Line Technology

Sistemul verifică dacă mingea a trecut linia porții la o anumită fază de joc. Astfel, este folosit pentru a decide dacă un atac se materializează în gol.

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Tehnologia folosește 7 camere amplasate la fiecare poartă, creând o imagine tridimensională a traiectoriei mingii. În cazul în care balonul trece cu toată circumferința linia porții, sistemul va recunoaște acest lucru și va trimite o notificare pe ceasul arbitrului. Timpul de analiză și atenționare a ”centralului” este de câteva secunde.

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Zidane debutează cu 4 meciuri în Liga Națiunilor

După duelul de vineri contra lui Kocaeli, Franța se va deplasa la Bruxelles, pentru duelul contra Belgiei (28 septembrie). Ulterior, ”cocoșii galici” vor disputa două meciuri pe teren propriu.

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Zinedine Zidane va conduce primul meci ca selecționer al Franței, în Hexagon, pe 2 octombrie, contra Italiei. Meciul are o însemnătate specială pentru ”Zizou”, care și-a încheiat cariera de jucător la națională contra ”Squadrei Azzurra”. Franța va încheia fereastra internațională contra Belgiei, pe 5 octombrie.

Instalarea lui ”Zizou” pe banca Franței a creat un freamăt uriaș în rândul fanilor. Dornici să îl revadă pe Balonul de Aur din 1998,  biletele pentru meciurile de acasă au fost epuizate în timp record. Federația Franceză le-a pus în vânzare, la începutul lunii august și în numai câteva ore a fost sold-out.

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