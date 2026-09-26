Sport

Cel mai bine plătiți selecționeri din lume! Jurgen Klopp e în top, dar Zinedine Zidane nu prinde primele 5 locuri

Jurgen Klopp a debutat deja pe banca Germaniei, în timp ce Zinedine Zidane se pregătește de meciul contra Turciei din Nations League. Cei doi noi selecționeri sunt printre cei mai bine plătiți din lume.
Flaviu Popa
26.09.2026 | 09:16
Cel mai bine platiti selectioneri din lume Jurgen Klopp e in top dar Zinedine Zidane nu prinde primele 5 locuri
SPECIAL FANATIK
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Jurgen Klopp și Zinedine Zidan pot fi considerați începând cu această etapă de Nations League printre cei mai bine plătiți selecționeri din lume. Cu toate acestea, în fotbalul modern mai există alți cinci selecționeri care se laudă cu salarii imense, dacă nu cele mai mari. Ca și referință, Jurgen Klopp câștigă 7 milioane de euro pe an, în timp ce Zinedine Zidane are un salariu de 3,6 milioane de euro pe an.

Așadar, care este topul celor mai bine plătiți selecționeri din lume?

După cum putem vedea, în top 5 își fac loc antrenori cu nume. Surprinzător, unul dintre ei nu are neapărat un angajator cu renume, vorbim despre Cannavarola Uzbekistan, însă milioanele sunt la ele acasă chiar dacă vorbim despre o națională nu tocmai competitivă.

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1. Carlo Ancelotti – Brazilia: aproximativ 9,43 milioane de euro pe an

Italianul ocupă primul loc în clasament. Un studiu salarial publicat în septembrie 2026 estimează veniturile sale anuale ca selecționer al Braziliei la 9,43 milioane de euro, puțin sub estimarea anterioară de 10 milioane de euro realizată de France Football.

2. Jurgen Klopp – Germania: peste 7 milioane de euro pe an

Federația Germană de Fotbal nu a făcut publică suma exactă, însă informațiile apărute în presă indică faptul că Klopp câștigă mai mult decât primea Nagelsmann înainte de plecare, ceea ce îl plasează pe locul secund. Așadar, aproximativ 7 milioane de euro pe an.

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3. Mauricio Pochettino – SUA: aproximativ 6 milioane de dolari pe an

Salariul anterior al argentinianului era estimat la 6 milioane de dolari anual. Între timp, Pochettino a semnat un nou contract după parcursul până în optimile Campionatului Mondial, astfel că suma actuală ar putea fi mai mare.

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4. Thomas Tuchel – Anglia: aproximativ 5,8 milioane de euro pe an

Potrivit cercetării realizate de Finance Football în 2026, pachetul salarial anual al lui Tuchel este de aproximativ 5,8 milioane de euro după preluarea naționalei Angliei.

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5. Fabio Cannavaro – Uzbekistan: aproximativ 4 milioane de euro pe an

Poate cea mai surprinzătoare apariție din clasament este fostul căpitan al Italiei. Cannavaro ar încasa aproximativ 4 milioane de euro anual pentru a conduce Uzbekistanul, țară care s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026 pentru prima dată în istorie.

Salariul de bază al lui Zidane îl ține momentan în afara primelor cinci poziții. La „doar” 3,6 milioane de euro pe an, contractul său conține însă bonusuri importante, iar veniturile sale pot crește până la 5,4 milioane de euro, în funcție de rezultatele obținute cu Franța.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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