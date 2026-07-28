Zinedine Zidane, prezentat oficial la naționala Franței: „Un vis! Am refuzat oferte doar ca să ajung aici”

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Naționala Franței începe un nou capitol din lunga și glorioasa sa istorie. Campioana Mondială din 1998 și 2018 vrea să facă rapid uitată campania de la CM 2026, soldată cu un loc 4. Marți, 28 iulie, Zinedine Zidane a fost prezentat oficial drept noul selecționer al Franței. Ce a declarat „Zizou” la revenirea în antrenorat, chiar pe postul mult dorit.

Zinedine Zidane este noul selecționer al Franței

Dider Deschamps, cel care a condus Franța din 2012 și a dus „Cocoșul Galic” din nou pe culmile gloriei în ultimii 14 ani, odată cu finala mică de la CM 2026, pierdută în fața Angliei cu 4-6. Ulterior, Federația Franceză de Fotbal oficial marți, 28 iulie, în cadrul unei conferințe de presă la sediul organizației din Paris.

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Alegerea nu a fost o noutate, întrucât numele lui Zinedine Zidane a fost puternic legat de acest post de multă vreme. Cele două părți au semnat un acord pe patru ani, intrând în vigoare la 1 august 2026 și fiind valabil până la Cupa Mondială din 2030. Zidane își va prezenta întregul staff la începutul lunii septembrie, înainte de primul meci din Liga Națiunilor din Turcia.

Primele declarații ale lui Zinedine Zidane ca selecționer al Franței

Zinedine Zidane a vorbit în cadrul conferinței de presă în care a fost prezentat drept noul selecționer al Franței. El și-a mărturisit nerăbdarea de a începe munca propriu-zisă alături de echipă, dar și ce fel de filosofie va implementa în mandatul său.

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„Mulțumesc Federației și președintelui pentru încrederea acordată, tuturor angajaților FFF; iar dacă totul funcționează atât de bine, este pentru că avem o echipă extraordinară. Pentru mine, asta este un vis; pot spune că, în acești patru-cinci ani, am primit oferte de la diverse cluburi și le-am refuzat pentru că voiam doar să merg în Franța – era singurul lucru pe care îmi doream să-l fac. Am parcurs tot drumul ca jucător și voi da totul pentru a continua să câștig. Vreau să-l felicit pe Deschamps și pe întreg staff-ul său, bravo pentru tot ce ați realizat. Vrem doar să vedem Franța câștigând și voi pune toată energia mea în această echipă.

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O fericire imensă, nu pot spune altceva. Mă gândesc doar să lucrez cu Franța și asta e ceea ce mă motivează acum. Veți vedea în curând ce stil voi aborda, în septembrie vă voi explica mai bine și vom avea timp. Pe teren eram un lider, iar acum cred că pot fi la fel și ca selecționer. Asta am vrut să fac, am făcut totul până să ajung la naționala mare și este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat, până la câștigarea Cupei Mondiale din ’98, iar astăzi, în acești patru sau cinci ani, am așteptat această zi. Sunt emoționat, este ceva foarte puternic pentru mine, sunt fericit!

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E cu totul altceva echipa națională față de cea de club, dar nu mi-e frică, pentru că asta voiam să fac. Mă ajută foarte mult să-mi păstrez echilibrul. Am privit întotdeauna această echipă din Franța atât ca suporter, cât și ca viitor selecționer. Nu o să ascund asta. Mi-am spus că singurul lucru pe care voiam să-l fac după perioada petrecută la Real Madrid era tocmai asta. Odată ce Didier a luat decizia, din acel moment mi-am făcut curaj să sper că voi fi următorul, și asta am și făcut. M-am întâlnit cu președintele în februarie și am ajuns la un acord. Acum vreau să vă fac să visați. Franța ne face să visăm când câștigă și vom încerca să continuăm pe această cale!”, a spus, printre altele, Zinedine Zidane citat de

Ce a spus președintele Federației Franceze de Fotbal despre Zinedine Zidane

Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal, a fost primul care a vorbit în cadrul evenimentului special de prezentare al lui Zinedine Zidane. El a mărturisit că discuțiile cu antrenorul au pornit încă din luna februarie a anului 2025. „Trebuia să găsim o soluție pentru a putea prelungi această perioadă de aur și pentru ca această echipă națională să poată continua să unească poporul francez. Ne-am întâlnit de mai multe ori pentru a pregăti sosirea sa. Visul său era să antreneze Franța, iar noi ne doream pe cineva competent, care să aibă un loc special în inimile suporterilor și ale francezilor. Am ajuns rapid la un acord”.

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Înaltul oficial al fotbalului francez nu a omis să îi ofere mulțumiri publice lui Didier Deschamps, fostul selecționer. „ De curând am încheiat un Campionat Mondial în mod strălucit, ajungând în semifinale pentru a treia oară consecutiv. Aș dori să mulțumesc lui Deschamps și staff-ului său pentru munca depusă, deoarece timp de 14 ani au dus Franța în vârf. O imagine care se estompase înainte de sosirea sa și acum trebuie să îi recunoaștem meritele!”, a mai spus Philippe Diallo, conform sursei menționate mai sus.

Zinedine Zidane și perioada de glorie de la Real Madrid

Deși a jucat pentru cluburi precum Bordeaux sau Juventus, Zinedine Zidane a rămas apropiat cel mai mult de Real Madrid, ultima echipă pentru care a evoluat în cariera de jucător. El s-a aflat în cadrul formației de pe Bernabeu în mai multe ipostaze, de la director sportiv, la antrenor secund până la antrenor principal.

Alături de „galactici”, Zidane a reușit să câștige Champions League în 3 sezoane consecutive: 15/16, 16/17 și 17/18. Tot alături de Real, el a mai reușit să câștige Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei, Supercupa Europei și Mondialul Cluburilor, toate de câte 2 ori. În 2021, el părăsea Real Madrid oficial după încheierea celui de-al doilea mandat ca principal.