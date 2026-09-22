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Zinedine Zidane își începe mandatul de selecționer al Franței pe 25 septembrie, împotriva Belgiei. a stârnit o puternică frenezie în rândul fanilor.

Securitate specială pentru Zinedine Zidane

Selecționerul a anunțat, joi, lotul pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor. La ieșirea din sediul Federației Franceze de Fotbal, Zidendine Zidane a fost asaltat de fani, conform . Oficialii francezi sunt conștienți de riscul la care este expus ”Zizou”, din cauza entuziasmului ieșit din comun al suporterilor și au luat o decizie fără precedent.

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Oficialii federali ar fi pus la punct, în ultimele săptămâni un plan de securitate special pentru câștigătorul Balonului de Aur 1998. Zidane va beneficia de un nivel de securitate sporit, comparativ cu predecesorul său, Deschamps. FFF a decis suplimentarea numărului de agenți de securitate și alocarea unui bodyguard și unui agent de pază special pentru selecționer. Securitatea pe care o va primi fostul campion mondial este unică în istoria fotbalului internațional.

Cei doi oameni responsabili pentru securitatea lui Zinedine Zidane sunt Kamel Lahlouh și Bastien Geray. Numele lor a fost anunțat în staff-ul selecționerului, pe .

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Zidane-mania a început după finala CM 1998

Zinedine Zidane este una dintre cele mai iubite personalități din fotbalul francez. Fostul atacant al celor de la Real Madrid și OM a câștigat definitiv inimile conaționalilor săi la . Din postura de țară gazdă, Franța a câștigat pentru prima dată în istorie trofeul.

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În finala disputată pe Stade de France, ”cocoșii galici” s-au impus categoric împotriva Braziliei lui Cafu, Bebeto, Rivaldo și Ronaldo, 3-0. ”Zizou” a spart gheața marcând primul gol, în minutul 27, cu o lovitură de cap. Înainte de pauză, Zidane a mărit avantajul la 2, dintr-o execuție asemănătoare.

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Victoria uluitoare a selecționatei lui Aime Jaquet i-a scos în stradă pe francezii de pretutindeni. Bulevardul Champs-Elysee a fost plin ochi de fani care sărbătoreau intrarea Franței în grupul select al campioanelor mondiale. Pe Arcul de Triumf, a fost proiectată o imagine cu Zinedine Zidane, acompaniată de textul: ”Zidane președinte”.

4 meciuri dificile pentru Franța

Zinedine Zidane sunt pregătiți pentru prima fereastră internațională la cârma Franței. Cele 4 partide programate vor aduce adversari dificili pentru dubla campioană mondială.

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Zidane va debuta împotriva Turciei (locul 27 FIFA), la Istanbul, pe 25 septembrie. Trei zile mai târziu, Franța se va deplasa la Bruxelles, pentru a întâlni Belgia (locul 8 FIFA). Primul meci al lui ”Zizou” pe teren propriu va fi pe 3 octombrie. Franța va primi vizita Italiei (locul 14 FIFA), pe Stade de France. Campania se va încheia, 3 zile mai târziu, împotriva Belgiei, pe același stadion de la marginea Capitalei.