Zinedine Zidane putea să-i provoace stop cardiac lui Materazzi în 2006: ”Jesus de Miguel a fost ghinionist”

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Jesus de Miguel, atacantul lui CD Tenerife, a suferit un stop cardio-respirator după ce a fost lovit cu genunchiul în piept de portarul lui FC Andorra, Jesus Owono. Fotbalistul s-a prăbușit pe teren și a fost transferat de urgență la spital. . Totuși, de-a lungul timpului, mai multe intervenții brutale au putut isca ”commotio cordis”.

Lovitura de cap a lui Zidane putea fi fatală pentru Marco Materazzi

Unul dintre cele mai celebre gesturi nesportive din fotbal a avut loc în finala Campionatului Mondial din 2006. Atunci, Franța și Italia se întâlneau în ultimul act al competiției și voiau să pună mâna pe mult râvnitul trofeu. În reprizele de prelungiri, în minutul 108, Zinedine Zidane, liderul ”cocoșilor galici” a intrat într-un clinci cu fundașul italian Marco Materazzi.

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”Zizou” s-a întors spre stoper și l-a lovit, puternic, cu capul în piept. Meciul a fost oprit, iar francezul a văzut direct cartonașul roșu. Astfel, Zinedine Zidane a părăsit finala Cupei Mondiale și și-a luat adio de la naționala Franței, fiind ultimul său meci înainte de retragere. Italia a câștigat finala, la penalty-uri, 5-3.

Momentul a ajuns, din nou, în prim-plan, după ce fotbalistul lui CD Tenerife a murit subit. Astfel, jurnaliștii de la l-au întrebat pe cardiologul italian Francesco Musemeci despre pericolul loviturilor în zona pieptului. Doctorul a menționat că intervenția fostului câștigător al Balonului de Aur direct în zona sternului lui Marco Materazzi putea fi fatală pentru italian: ”Cu cât trauma este mai intensă, cu atât riscurile sunt mai mari. De exemplu, chiar și lovitura cu capul suferită de Materazzi în 2006 de Zidane ar fi putut provoca un stop cardiac”.

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Doctorul cardiolog din Roma a explicat de ce șocurile în zona pieptului pot fi fatale: ”O lovitură atât de puternică la nivelul sternului poate provoca stop cardiac , deoarece o traumă atât de puternică la nivelul mușchiului inimii poate declanșa fibrilație ventriculară sau torsada vârfurilor chiar și la o inimă sănătoasă, ducând la stop cardiac”. Francesco Musemeci a concluzionat: ”În orice caz, băiatul (n.r. – Jesus de Miguel) a fost cu adevărat ghinionist”.

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Jesus Owono riscă 4 ani de închisoare

Poliția spaniolă a deschis o anchetă penală după ce Jesus de Miguel a fost lovit fatal de portarul Jesus Owono. . Urmează ca autoritățile spaniole să analizeze înregistrările fazei de joc și să decidă dacă Owono va beneficia de imunitatea sportivă.

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Sportivii nu sunt cercetați civil sau penal pentru prejudiciile și vătămările pe care le fac în timpul activității competiționale. Totuși, pentru ca imunitatea să fie aplicată, probele video trebuie să dovedească absența intenției de a-l accidenta pe adversar. Mai mult, fapta trebuie să se producă în limitele regulamentelor competiției.