Zis și făcut! Mirel Rădoi s-a ținut de promisiunea de la prezentarea oficială la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova nu a pierdut niciun meci pe stadionul „Ion Oblemenco” de la revenirea lui Mirel Rădoi. Fostul selecționer a schimbat atitudinea „juveților”, așa cum și-a propus încă din prima zi în care a pășit, din nou, pe terenul de pregătire din Lunca Jiului.

Mirel Rădoi s-a ținut de promisiune! Tehnicianul Universității Craiova a transformat „Ion Oblemenco” într-o fortăreață

Parcursul Universității Craiova sub comanda lui Mirel Rădoi a readus speranță în Cetatea Băniei. Suporterii oltenilor vor să trăiască bucuria câștigării unui titlu la finalul sezonului 20224-2025 din SuperLiga.

De la revenirea lui Mirel Rădoi, a pierdut o singură dată, în deplasarea din Capitală cu FCSB, scor 1-0. Pe stadionul „Ion Oblemenco”, gruparea din Bănie este invincibilă cu fostul selecționer pe banca tehnică.

Mirel Rădoi a cunoscut doar gustul victoriei pe stadionul „Ion Oblemenco” de la revenirea la Universitatea Craiova. Oltenii au cinci victorii din tot atâtea meciuri oficiale pe teren propriu cu fostul selecționer pe bancă.

La prezentarea oficială la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a mărturisit că și-ar dori să schimbe fața „juveților” la meciurile de pe teren propriu. Fostul selecționer știe cât de greu se câștiga în Cetatea Băniei din cariera de jucător.

„Ar fi important ca adversarul să simtă că are un meci dificil când intră pe Ion Oblemenco. Să simtă că pe terenul Universității Craiova este la fel cum era când eram eu jucător. Am fost căpitan la Steaua, am jucat meciuri în Champions League, Europa League și Euro, aici nu se câștiga absolut deloc.

Aș vrea că jucătorii să se uite la clipuri și să vadă cum era Ion Oblemenco înainte. În ultimele partide de acasă, suporterii au venit într-un număr mic, deci e datoria noastră să îi facem să se întoarcă la stadion”, spunea Mirel Rădoi la prezentarea oficială la Universitatea Craiova.

11 goluri a înscris Universitatea Craiova pe „Ion Oblemenco” cu Mirel Rădoi antrenor

2 goluri au primit oltenii în ultimele 5 meciuri de pe teren propriu

16.236 de suporteri au fost la Universitatea Craiova – U Cluj, scor 3-0, ultimul meci jucat de „juveți” în Bănie

Mirel Rădoi a stabilit un amical pentru Universitatea Craiova

București, care se va juca după pauza competițională din SuperLiga. Tehnicianul oltenilor a stabilit un amical cu FC Argeș, care este programat sâmbătă, de la ora 11:30, în baza de pregătire „Ilie Balaci”.

„Sâmbătă o să avem o partidă amicală cu FC Argeș. Le mulțumesc lui Dani Coman și Bogdan Andone că au acceptat să jucăm acest meci la baza noastră. Chiar dacă avem foarte mulți jucători convocați la echipele naționale, cred că e momentul să-i vedem și pe ceilalți jucători din academie.

Avem jucători valoroși, dar trebuie să și demonstreze. Au arătat că sunt foarte buni la juniori, dar trebuie să arate asta la meciurile amicale și la antrenamentele cu noi”, spunea Mirel Rădoi după meciul cu U Cluj, scor 3-0.