Război în Ucraina. Rușii au cucerit centrala de la Cernobîl și au pierdut Aeroportul Antonov

zeRăzboiul din intră vineri, 25 februarie, în ziua 2. Începută în zorii zilei de joi, 24 februarie, invazia rusă asupra statului vecin s-a soldat până în prezent cu aproape 137 de morți și 316 de răniți din rândul ucrainenilor.

și atacuri cu rachete în Kiev, Odesa, Mariupol, Harkov, Nipru și Kramatorsk. De asemenea, au fost vizate numeroase baze militare.

Pe parcursul zilei, confruntările au continuat și la sol, dar lupta s-a dus și în aer. Au fost numeroase confruntări între elicoptere și avioane de vânătoare.

Noaptea de joi spre vineri a adus o ploaie de rachete la Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Aici s-au dus lupte grele, iar populația s-a adăpostit în zonele de la metrou.

Russia is using GRAD rocket launchers (near Symu, Kharkiv region)

