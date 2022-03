Război în Ucraina. Negocierile continuă, în timp ce armata rusă bate pasul pe loc. Zelenski îi cere lui Putin „garanții de securitate”

A patra rundă de negocieri între Rusia și Ucraina s-a desfășurat de la distanță, în mediul online. Negocierile au fost caracterizate de către partea ucraineană ca fiind „dificile”, iar după câteva ore de discuții s-a decis ca tratativele să fie reluate marți.

Volodimir Zelenski: „Ucrainenii merită o pace cinstită”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că negocierile de pace duse cu Rusia trebuie să aibă ca rezultat „o pace cinstită”, care să ofere garanții de securitate pentru țara sa.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să ne ţinem binem şi să ne batem pentru a ajunge la o pace pe care ucrainenii o merită, o pace cinstită, cu garanţii de securitate pentru statul nostru, pentru poporul nostru. Şi pentru a le pune în scris, prin negocieri, nişte negocieri dificile”, a declarat Zelenski.

În paralel, surse diplomatice citate de susțin că țările Uniunii Europene au convenit asupra unui al patrulea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

ADVERTISEMENT

Noi sancțiuni UE împotriva Rusiei

Pe lista persoanelor asupra cărora se vor impune sancțiune se află și miliardarul Roman Abramovici, proprietarul clubului de fotbal Chelsea.

În esență, sancțiunile care urmează să fie anunțate oficial marți prevăd interzicerea exportului de bunuri de lux către Rusia și interzicerea importului de bunuri din sectorul producției de fier și oțel din Rusia.

Un diplomat european a spus că începe să apară o falie între un grup de țări care vor sancțiuni mai multe și mai dure împotriva Rusiei, precum Polonia și țările baltice, și țări precum Germania, Italia, Ungaria și Bulgaria care vor o abordare „mai conservatoare”.

ADVERTISEMENT

Mariupolul rezistă blocadei ruse

Pe plan militar, aproape toate în Ucraina rămân blocate, a afirmat un oficial din Departamentul Apărării al Statelor Unite, în cadrul unei discuții informale cu jurnaliștii americani.

Potrivit acestuia, forțele pe care Rusia le-a trimis în bătălia pentru Kiev nu au făcut progrese apreciabile în cursul weekendului trecut. Totuși, Rusia continuă să trimită forțe care să sprijine efectivele aflate în prima linie.

De asemenea, bat pasul pe loc încercările de ocupare ale orașelor Cernihiv și Harkiv, iar armata rusă a trebuit să detașeze un grup de 50-60 de vehicule către orașul Izium, se pare pentru a bloca sosirea unor forțe ucrainene din vestul țării.

Armata ucraineană continuă să lupte pentru Mariupol, deși orașul a rămas izolat. Rușii nu au reușit să ocupe nici orașul Mikolaiv, de unde ar putea să lanseze un atac terestru asupra Odessei de la vest sau să se îndrepte dinspre sud către capitala Kiev. Armata ucraineană a estimat că rușii își regrupează forțele pentru un nou asalt asupra capitalei Ucrainei.

Trupele ruse de artilerie au continuat să tragă asupra orașelor ucrainene, îndeosebi la Harkiv. De asemenea, în regiunea Rivne a fost distrus un releu de televiziune și o clădire administrativă adiacentă, tirul cu rachete soldându-se cu nouă morți și alte nouă persoane rănite.

De la începutul conflictului până acum, peste 2.800.000 de ucraineni au părăsit țara de la declanșarea ostilităților, potrivit datelor Organizației Internațional pentru Migrație.

Protest anti-război în direct la un post TV din Rusia

Pe lângă problemele pe care soldații săi le întâmpină în Ucraina, Vladimir Putin nu pare să fi reușit să înăbușe protestele rușilor față de războiul pe care l-a declanșat. O emisiune a postului public de televiziune din Rusia, Canalul 1, a fost întreruptă de o femeie care a afișat în spatele prezentatoarei un afiș împotriva războiului din Ucraina.

Pe afișul în limbile rusă și engleză era scris: „Opriți războiul! Nu credeți în propagandă! Vă mint chiar aici! Rușii împotriva războiului”. Mesajul a apărut în direct timp de câteva secunde până când regizorul de emisie a schimbat imaginile cu unele înregistrate.

Femeia care a protestat este Marina Ovsianikova, editor la Canalul 1 („Pervîi Kanal”) al televiziunii ruse de stat. Într-un mesaj înregistrat înainte să intre în studio cu afișul, Ovsianikova numește războiul din Ucraina drept unul fratricid și le cere conaționalilor să iasă în stradă și să protesteze:

„Tatăl meu este ucrainean, mama este rusoaică și nu au fost niciodată dușmani (…) Din nefericire, petrecut ultimii ani lucrând pentru Canalul 1, făcând propagandă pentru Kremlin și mi-e foarte rușine de asta. Rușinată că am permis ca minciunile să iasă din ecranul TV. Rușinată că am permis zombificarea poporului rus. Am tăcut în 2014 când toate acestea au început. Nu am protestat când Kremlinul l-a otrăvit pe Navalnîi. Am privit în tăcere acest regim inuman la lucru, iar acum întreaga lume ne-a întors spatele. Nici următoarele zece generații nu vor putea șterge pata acestui război fratricid”, a spus Ovsiannikova în mesajul ei.