Război în Ucraina, ziua 68. Zelenski, anunţ despre soarta civililor de la Azovstal. Ucrainenii au încercat să-l ucidă pe șeful Statului Major al armatei ruse

Serghei Lavrov, ministrul de externe al Federației Ruse, a explicat într-un interviu acordat unei publicații internaționale că presa occidentală îi denaturează explicațiile, făcând referire la afirmațiile sale despre un posibil conflict nuclear, notează Știri pe surse.

Declarațiile acestuia au venit ca urmare a unei întrebări puse de jurnaliștii italieni, care încercau să afle mai multe detalii despre poziția ministrului rus pe tema conflictului nuclear, aceștia explicând că aceasta este chestiunea care preocupă întreaga lume.

“Aparent, prin întreaga lume înțelegeți presa și politicienii occidentali. Nu este prima dată când atrag atenția asupra modului abil în care cuvintele reprezentanților ruși sunt distorsionate în Occident”, a declarat ministrul rus de externe. “Nu face cinste jurnalismului occidental”.

“Am fost întrebat despre amenințările care se acumulează acum, cât de real este al treilea război mondial. Am răspuns în mod literal următoarele: Rusia nu a încetat niciodată eforturile de a ajunge la acorduri care să garanteze neinițierea unui război nuclear. Noi am fost cei care, în ultimii ani, am sugerat cu insistență colegilor noștri americani să repete ceea ce au făcut Mihail Gorbaciov și Ronald Reagan în 1987: să accepte o declarație și să confirme că nu pot exista învingători într-un război nuclear, prin urmare, acesta nu ar trebui să fie declanșat niciodată”, a mai adăugat Lavrov.