Război în Ucraina. Incendiu la centrala de la Zaporojie. Zelenski: ”Rusia recurge la teroarea nucleară”. Populația din Ohtirka, fără electricitate și încălzire. Video

Vineri dimineață, la scurt timp după ce forțele ruse au bombardat centrala nucleară de la Zaporojie, premierul Canadei Justin Trudeau a vorbit cu liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Trudeau a postat și un mesaj pe Twitter în care condamnă atacurile și cere Rusiei să ”înceteze imediat”. focul.

DPM and I just spoke with President about the horrific attacks at the Zaporizhzhia nuclear power plant. These unacceptable attacks by Russia must cease immediately.

