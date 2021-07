Ziua bombelor Fanatik: ”magicianul” Budescu, spre CFR Cluj! Neluțu Varga pentru Fanatik: ”80% e rezolvat”. Exclusiv

Jucătorul care a luat titlul cu Astra Giurgiu a fost , dar în cele din urmă FANATIK a aflat că a ales să lucreze din nou cu Marius Șumudică.

Astfel, la campioana României se va reface cuplul Budescu – Alibec, după ce ardelenii au reușit să-l aducă pe atacantul naționalei.

CFR Cluj, aproape de transferul lui Constantin Budescu

Patronul clubului CFR Cluj, Neluțu Varga, își dorește din toată inima să prindă grupele Champions League și pentru acest deziderat în face toate poftele lui Marius Șumudică, declarând în exclusivitate pentru FANATIK că transferul lui Constantin Budescu la CFR Cluj este foarte aproape să fie realizat.

”Budescu, în proporție de 80%, vine să semneze cu noi săptămâna aceasta. Ni-l dorim foarte tare! Sper să-și rezolve problemele cu arabii și să vină să refacă perechea cea mai tare din Liga 1, Budescu – Alibec.

Sunt convins că Șumudică va scoate maximum din acești doi jucători atât de talentați. Sunt foarte mulțumit de Șumi, e un antrenor inteligent, are acel ceva prin care tot vestiarul e trup și suflet cu el”, a spus Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce salariu va avea la CFR Cluj

Din informațiile FANATIK, Constantin Budescu va pleca luni, 26 iulie, în Arabia Saudită pentru a-și rezilia contractul cu formația Damac, care în sezonul precedent s-a salvat în ultimul moment de la retrogradare.

Pentru a putea să devină jucător liber de contract, mijlocașul este dispus să renunțe o parte diun banii pe care îi are de luat de la arabi. Dacă totul va decurge conform planului, fotbalistul de 32 de ani va ajunge marți, 27 iulie, la Cluj pentru a semna cu CFR.

FANATIK a aflat că patronul Neluțu Varga i-a pregătit un contract pe două sezoane, cu opțiune pentru încă unul, și un salariu de 25.000 de euro pe lună. Ca să-l convingă pe ”Budi”, campioana României îi oferă și o primă de instalare de 400.000 de euro.

Șumudică a mai jucat o dată la cacealma

La fel ca și în cazul Alibec, Marius Șumudică a negat vehement orice posibilitate ca CFR Cluj să-l transfere pe Constantin Budescu de la Damac, considerând că formația din Gruia nu îi poate plăti jucătorului salariul uriaș pe care îl are în Arabia Saudită.

”E greu. Budescu are un salariu de un milion de dolari, câștigă foarte mult. Noi am găsit o soluție să-l aducem pe Alibec, datorită priceperii lui Marian Copilu și cu relația pe care o am cu patroana de la Kayseri”, spunea tehnicianul acum câteva zile.

Mutarea campioanei României poate fi considerată și un răspuns pentru rivala FCSB, care îl dorea pe Budescu, după ce patronul Gigi Becali a confirmat informațiile FANATIK că a ajuns la , brazilianul Paulo Vinicius.