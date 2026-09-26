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Toată crema Federaţiei Europene de Handbal a venit la Bucureşti pentru Final Four-ul din EHF European Cup, în frunte cu preşedintele Michael Wiederer. Alături de România, au luptat pentru trofeu trei dintre cele mai puternice echipe ale lumii: Norvegia, Danemarca şi Ungaria.

Contrast uriaş: turneu cu handbaliste de top în „bătrâna” Polivalentă

O distribuţie stelară şi un prilej excelent pentru a pregăti Campionatul European din luna decembrie, care va fi organizat şi în România, la Cluj-Napoca şi Oradea. Încă din start s-a remarcat contrastul handbalistelor de top de pe parchet cu „bătrâna” Polivalentă, rămasă încremenită în timp, mai ales pentru un turneu care se vrea cât mai strălucitor.

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Au remarcat şi unii oficiali EHF care au revenit după mult timp la Bucureşti: „Nu s-a schimbat nimic. Au apărut doar ecranele LED la marginea terenului”. La câteva sute de kilometri de Bucureşti, Budapesta organizează anual Final Four-ul din Champions League în MVM Dome, o sală ultramodernă de 20.000 de locuri şi care a costat 230.000.000 de euro.

Final Four cu interes redus! Jumătate de sală a fost goală

România organizează un turneu de anvergură, cu trei dintre naţionalele de top ale lumii într-o sală construită în 1974, renovată în 2000 şi de care tragem în toate competiţiile. În acest sezon avem şi două echipe în Champions League care joacă în Polivalentă: CSM Bucureşti şi Dinamo. Asta în condiţiile în care noua sală promisă în Bucureşti este o idee din ce în ce mai utopică.

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Revenind la handbal, spectatorii nu s-au înghesuit la turneu. Poate o parte de vină o au şi cei din Federaţie, evenimentul nefiind promovat într-un mod conştiincios. În niciun moment nu au fost mai mult de 3000 de fani, deşi România juca împotriva Danemarcei, a doua forţă a lumii.

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Reistad, recital în faţa Ungariei! Cea mai bună handbalistă a lumii, MVP în primul meci

Vorbind de forţe, echipa numărul 1 a planetei, Norvegia, a intrat în prima semifinală, cu Ungaria. În frunte cu Henny Reistad, cea mai bună handbalistă a lumii din ultimii ani, nordicele porneau ca favorite. Iar după startul de meci s-ar fi părut că urmează un galop de sănătate pentru norvegience.

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Echipa lui Ole Gustav Gjekstad a controlat prima parte când s-a dus şi la +1, dar apoi naţionala maghiară a avut o răbufnire de orgoliu şi a reuşit să strângă meciul, reuşind chiar să revină la 17-16 pentru adversare. Dar mereu, în momentele grele a ieşit la rampă Reistad, care reuşea cu lejeritate să rupă echilibrul pentru care maghiarele munceau atât de mult.

Norvegia s-a desprins în final şi a câştigat cu 27-23, mai greu decât o arată scorul. MVP a fost, aşa cum era de aşteptat, Henny Reistad, care a marcat 11 goluri. Apoi, FANATIK în care a mai dat o mostră de mentalitate de campion, concentrându-se pe lucrurile pe care le putea face mai bine, dincolo de cele 11 goluri marcate.

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Replică puternică a României cu Danemarca! Doar în prima repriză

A doua semifinală a fost România – Danemarca. Dacă la primul meci au asistat aproximativ 2500 de fani, pentru confruntarea „tricolorelor” şi-au mai făcut apariţia câteva sute. Nordicele care sunt conduse de ultimele două antrenoare ale CSM-ului (Helle Thomsen, principal şi Bojana Popovic, secund), au început ca din tun meciul şi s-au dus la 4-2 în minutul 7.

„Tricolorele” nu au intrat în panică şi au egalat imediat, ba chiar au preluat conducerea la 8-7. Prima repriză a fost una echilibrată în care România s-a ridicat la nivelul adversarei, ba chiar s-a desprins la 14-12 în minutul 24. Nordicele au revenit şi au impus ritmul în finalul primei părţi, reuşind să intre cu avantaj minim pe tablă: 17-16.

Cădere inexplicabilă în repriza a doua! Doar patru goluri marcate

La fel ca în ultimul duel de la Campionatul Mondial, danezele s-au desprins în partea secundă. România nu a mai putut ţine ritmul şi nordicele au marcat gol după gol, în ciuda unei prestaţii bune a Dianei Ciucă. În schimb, dincolo Kristensen a avut un procentaj şocant în poartă: 60%.

Pe atac, în repriza secundă, România a marcat doar patru goluri. După 17-16 la pauză, , nordicele având un final lejer, iar „tricolorele” o mare cumpănă. Doar patru goluri în 30 de minute, pe teren propriu în faţa fanilor.

Un meci început bine, cu optimism, dar cu un final de film horror, care trage un semnal de alarmă puternic, cu mai puţin de trei luni până la Campionatul European. Duminică, România va juca pentru bronz cu Ungaria, de la 14:15, iar finala mare va fi un adevărat regal handbalistic: Norvegia – Danemarca, de la ora 17:00.