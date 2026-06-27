Sport

Ziua de aur a lui David Popovici! Cele mai tari imagini din proba de 100 de metri liber de la Settecolli. Fotoreportaj

David Popovici a câştigat aurul la Settecolli, cu timpul 47,26 de secunde. FANATIK vă prezintă cele mai tari imagini ale zilei din proba de 100 de metri liber.
Marian Popovici
28.06.2026 | 01:36
Ziua de aur a lui David Popovici Cele mai tari imagini din proba de 100 de metri liber de la Settecolli Fotoreportaj
CORESPONDENŢĂ DIN ROMA
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Ziua de aur a lui David Popovici! Cele mai tari imagini din proba de 100 de metri liber de la Settecolli. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
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David Popovici a câştigat, sâmbătă, prima medalie de aur de la Settecolli. După locul 2 obţinut în „încălzirea” de la 50 de metri liber, înotătorul român s-a impus la distanţă importantă faţă de rivali, cu timpul 47,26 de secunde, stabilind un nou record al competiţiei.

Ziua de aur a lui David Popovici! Cele mai tari imagini ale zilei

FANATIK este la Roma şi vă prezintă cele mai tari imagini ale zilei prin obiectivul fotoreporterului Mihai Antonio Vasile. David Popovici este una dintre principalele atracţii pentru fanii prezenţi la Settecolli, numele campionului român fiind mereu pe buzele fanilor, care vor să îl vadă în acţiune.

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David Popovici, în sesiunea de dimineaţa la Settecolli. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, în sesiunea de dimineaţa la Settecolli. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

David Popovici a intrat în serii sâmbătă dimineaţa, pe caniculă. În aceste zile, Roma este sub cod roşu de căldură şi asta se vede şi în tribune. În sesiunea de dimineaţa au fost mai puţini fani care să înfrunte căldura, mai ales că bazinul este în aer liber, iar cei care au făcut-o, au venit cu umbrele şi cu multe lichide astfel încât să evite disconfortul termic.

David Popovici aşteptând să concureze în proba de 100 de metri liber. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici aşteptând să concureze în proba de 100 de metri liber. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

Calificare în finală cu cel mai bun timp!

Românul a intrat relaxat în bazin. A zâmbit, a glumit cu rivalii şi i-a salutat pe cei care i-au strigat numele din tribune. Familia campionului a fost prezentă la Settecolli, iar David Popovici le-a făcut cu mâna înainte să intre în bazin.

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David Popovici, relaxat înainte de intrarea în bazin. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, relaxat înainte de intrarea în bazin. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

Seria de calificare a început-o cu rezerve, mai ales că obiectivul era calificarea în finală fără să epuizeze prea mult din resurse. Vorbim de un înotător care participă în fiecare sesiune, trei zile consecutiv. Popovici a controlat cursa şi a fost singurul care a coborât sub 48 de secunde în serii, 47,72 de secunde.

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David Popovici a controlat fără emoţii cursa din serii, la 100 de metri liber. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici a controlat fără emoţii cursa din serii, la 100 de metri liber. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

Imediat după cursă, David Popovici a avut o scurtă discuţie cu cei din staff-ul său şi a mers să se odihnească pentru marea finală, care urma să se dispute în sesiunea de seară, de la ora 20:50, 19:50 ora locală. Timpul de recuperare este scurt, iar cursele se succed foarte repede la Settecolli.

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David Popovici, la finalul cursei din serii, la 100 de metri liber. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, la finalul cursei din serii, la 100 de metri liber. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

Aclamat la scenă deschisă de fanii prezenţi la Settecolli! I-a răsplătit cu recordul competiţiei

În sesiunea de seară, David Popovici a fost aclamat de fanii de la Foro Italico, în momentul prezentării celor opt favoriţi. Înotătorul român este foarte iubit la Roma şi a avut parte şi de o galerie românească, în tribune fiind câteva steaguri tricolore.

David Popovici, susţinut de mai mulţi fani din România. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, susţinut de mai mulţi fani din România. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

În stilu-i caracteristic, David Popovici a pornit mai încet în finală, fiind al doilea la jumătatea distanţei. Aşa cum s-a întâmplat şi la marile victorii ale carierei, finalul cursei a fost cu Popovici la viteză maximă, care se îndepărta vizibil faţă de adversari. Cronometrul s-a oprit la 47,26 de secunde, un nou record al competiţiei.

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David Popovici, în finala de la 100 de metri liber. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, în finala de la 100 de metri liber. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

A pus ochii pe recordul mondial la 100 de metri liber

După cursă, David Popovici a vorbit şi despre recordul mondial, pe care are în plan să îl doboare în perioada următoare, ori la Campionatele Europene de la Paris, ori la alte competiţii, dar a subliniat că nu este o problemă de „dacă”, ci de „când”.

David Popovici, la finalul probei de 100 de metri liber. David Popovici, în finala de la 100 de metri liber. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, la finalul probei de 100 de metri liber. David Popovici, în finala de la 100 de metri liber. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

Ziua s-a încheiat cu medalia de aur primită de David Popovici la Settecolli. După trei ani, înotătorul român a revenit la Settecolli şi a reuşit să stabilească încă un record al competiţiei, după cel la 200 de metri liber. Duminică va fi ultima zi de competiţie, dar se anunţă o zi plină pentru Popovici. Dimineaţa, de la ora 11:47 (ora României) va reveni în bazin pentru seriile de 200 de metri liber, finala fiind programată în sesiunea de seară, de la ora 20:43.

David Popovici, cu medalia de aur la gât. Foto: David Popovici, la finalul probei de 100 de metri liber. David Popovici, în finala de la 100 de metri liber. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, cu medalia de aur la gât. Foto: David Popovici, la finalul probei de 100 de metri liber. David Popovici, în finala de la 100 de metri liber. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
  • 47,26 de secunde a fost timpul scos de Popovici în finala de la 100 de metri liber
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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