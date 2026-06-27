Ziua de aur a lui David Popovici! Cele mai tari imagini din proba de 100 de metri liber de la Settecolli. Fotoreportaj

ADVERTISEMENT

David Popovici a câştigat, sâmbătă, prima medalie de aur de la Settecolli. După locul 2 obţinut în „încălzirea” de la 50 de metri liber, înotătorul român s-a impus la distanţă importantă faţă de rivali, cu timpul 47,26 de secunde, .

Ziua de aur a lui David Popovici! Cele mai tari imagini ale zilei

FANATIK este la Roma şi vă prezintă cele mai tari imagini ale zilei prin obiectivul fotoreporterului Mihai Antonio Vasile. David Popovici este una dintre principalele atracţii pentru fanii prezenţi la Settecolli, numele campionului român fiind mereu pe buzele fanilor, care vor să îl vadă în acţiune.

ADVERTISEMENT

David Popovici a intrat în serii sâmbătă dimineaţa, pe caniculă. În aceste zile, Roma este sub cod roşu de căldură şi asta se vede şi în tribune. , mai ales că bazinul este în aer liber, iar cei care au făcut-o, au venit cu umbrele şi cu multe lichide astfel încât să evite disconfortul termic.

Calificare în finală cu cel mai bun timp!

. A zâmbit, a glumit cu rivalii şi i-a salutat pe cei care i-au strigat numele din tribune. Familia campionului a fost prezentă la Settecolli, iar David Popovici le-a făcut cu mâna înainte să intre în bazin.

ADVERTISEMENT

Seria de calificare a început-o cu rezerve, mai ales că obiectivul era calificarea în finală fără să epuizeze prea mult din resurse. Vorbim de un înotător care participă în fiecare sesiune, trei zile consecutiv. Popovici a controlat cursa şi a fost singurul care a coborât sub 48 de secunde în serii, 47,72 de secunde.

ADVERTISEMENT

Imediat după cursă, David Popovici a avut o scurtă discuţie cu cei din staff-ul său şi a mers să se odihnească pentru marea finală, care urma să se dispute în sesiunea de seară, de la ora 20:50, 19:50 ora locală. Timpul de recuperare este scurt, iar cursele se succed foarte repede la Settecolli.

ADVERTISEMENT

Aclamat la scenă deschisă de fanii prezenţi la Settecolli! I-a răsplătit cu recordul competiţiei

În sesiunea de seară, David Popovici a fost aclamat de fanii de la Foro Italico, în momentul prezentării celor opt favoriţi. Înotătorul român este foarte iubit la Roma şi a avut parte şi de o galerie românească, în tribune fiind câteva steaguri tricolore.

În stilu-i caracteristic, David Popovici a pornit mai încet în finală, fiind al doilea la jumătatea distanţei. Aşa cum s-a întâmplat şi la marile victorii ale carierei, finalul cursei a fost cu Popovici la viteză maximă, care se îndepărta vizibil faţă de adversari. Cronometrul s-a oprit la 47,26 de secunde, un nou record al competiţiei.

ADVERTISEMENT

A pus ochii pe recordul mondial la 100 de metri liber

După cursă, David Popovici a vorbit şi despre recordul mondial, pe care are în plan să îl doboare în perioada următoare, ori la Campionatele Europene de la Paris, ori la alte competiţii, .

Ziua s-a încheiat cu medalia de aur primită de David Popovici la Settecolli. După trei ani, înotătorul român a revenit la Settecolli şi a reuşit să stabilească încă un record al competiţiei, după cel la 200 de metri liber. Duminică va fi ultima zi de competiţie, dar se anunţă o zi plină pentru Popovici. Dimineaţa, de la ora 11:47 (ora României) va reveni în bazin pentru seriile de 200 de metri liber, finala fiind programată în sesiunea de seară, de la ora 20:43.