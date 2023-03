Ziua decisivă în procesul pentru palmares Steaua – FCSB, subiect de ironii la Fanatik SuperLiga: „Să nu fie Ziua Zât” / „FC Nimeni vs. FC Piți”. Video exclusiv

CSA Steaua și FCSB au ajuns la final, , după ce clubul din SuperLiga a cerut recunoașterea palmaresului unic al grupării Steaua, de la înființarea clubului în 1947 și până în prezent.

Forțe noi în disputa pentru palmares dintre CSA Steaua și FCSB: ”Suporterii nu au avut de ales decât punctul cardinal. Cred că se înființează și Brigada Est, sau Vest”

a fost subiect de discuție în ultima ediție a FANATIK SUPERLIGA. Invitat în studio, Liviu Ganea a afirmat că se îndoiește că se va da astăzi o decizie: ”Toată lumea este foarte curioasă de acest verdict. Dar mă îndoiesc că se va da astăzi. Pentru că ne-am obișnuit cu aceste tertipuri ale justiției.

Tot timpul se amână, se găsesc alte termene, apar alte probe la dosar. Dar sperăm totuși să se termine”.

Robert Niță a intervenit cu un comentariu spumos în discuție. ”Sperăm să nu fie pentru una dintre părți Ziua Zât, nu Ziua Z. Sperăm să nu se constate vreun viciu de procedură, să fie trimisă speța la rejudecare la Tribunalul București, sau unde s-a judecat în primă instanță.

În ceea ce privește disputa, depinde de avocatul cărei părți vorbește. Dacă îl asculți pe domnul Talpan, are dreptate 100%, de partea cealaltă, avocații domnului Becali sunt absolut siguri că vor obține succesul.

Din păcate, cei care suferă cred că sunt cei care reprezintă marea masă a suporterilor. Care sunt divizați. Unii au rămas cu Nordul (n.r. Peluza Nord), alții cu Sudul. Și ei nu au avut de ales în această speță decât punctul cardinal.

Dar și dacă se dă astăzi un verdict, rămâne o perioadă de vreo cinci ani de zile care rămâne în aer. Nici pentru Nord, nici pentru Sud. Cred că se înființează și Brigada Est, sau Vest.

Căci este o perioadă în care Armata a ținut echipa în sertar și echipa lui Becali a câștigat titluri și care în momentul de față nu apare nicăieri”, a spus Niță la FANATIK SUPERLIGA.

”Să nu mergem după fentă. Aici există și foarte mulți bani la mijloc”

”De facto, știm că echipa a evoluat, și a jucat în Ghencea. Ba mai mult, a făcut și performanță. Eu cred că trebuie să vedem tabloul în ansamblu.

Pentru că aici, în afară de această demnitate, de multe ori căutată cu sabia în mână de cei de la CSA Steaua, există și o sumă de bani. Pentru că dacă nu ar exista acea sumă mare pe care CSA o cere celeilalte părți, cred că lucrurile ar fi fost mai ponderate.

Ultima dată când am discutat cu domnul Talpan, a vehiculat niște sume, partea financiară. A vehiculat și distrugerea celeilalte părți prin aceste sume pe care el le cere domnului Becali.

Deci, dacă apreciem cumva că acest tablou cuprinde doar suporterii CSA, domnul Talpan, pe de o parte, și, de cealaltă parte, această Asociație, să nu mergem după o anumită fentă. Nu, aici există și foarte mulți bani la mijloc. Pe care domnul Talpan îi cere FCSB-ului”, a completat Dan Chilom.

Robert Niță, comentariu sarcastic legat de perioada ”FC Nimeni vs FC Piți”: ”O echipă de fotbal nu poate juca în sertar”

O altă temă la care justiția trebuie să ofere un răspuns este cea a perioadei 1998-2003. Care, în momentul de față, nu este atribuită vreuneia dintre părți. Astfel că, în studioul FANATIK SUPERLIGA, i s-au găsit denumiri haioase, de genul FC Nimeni sau FC Piți.

”Dacă se pronunță pentru perioada în care nu există atribuire, ar însemna că ar da un răspuns. Pentru că dacă spui că în perioada 1998-2003 marca i-a aparținut domnului Becali, sau CSA Steaua, răspunsul indirect l-ai dat. Ceea ce nu cred că o să regăsim în nicio motivare”, a apreciat Dan Chilom.

Robert Niță a comentat sarcastic situația: ”Cred că le radiem. Sau i le dăm lui Victor Pițurcă. FC Piți-Păunescu, aceștia sunt câștigătorii, luați-le voi.

La nivelul acesta, nu poți să dai o decizie pe ani calendaristici. Palmaresul, istoria, marca este a unei grupări. Indiferent dacă va câștiga una sau cealaltă. Nu poți să iei din 1947 până în 1998 și din 2003 până în 2021.

Aici este o altă discuție. Armata – și cred că domnul Talpan cam evită să răspundă la acest subiect – spune că are echipa de fotbal, al palmaresului, al siglei.

Dar o echipă de fotbal nu poate să joace într-un sertar. Ei au ținut echipa într-un sertar. Pentru că CSA Steaua, o perioadă, nu a avut secție de fotbal. Dar nu putea să câștige titlurile acestea in sertar.

Acum ar trebui să ceară și Pițurcă. Să spună că a participat la brand, am venit cu lucruri în plus, am ținut steagul sus. Dați-mi și mie niște bani” .

