Ziua din an care pentru Daniel Băluţă e la fel de importantă ca şi Crăciunul. “Vă spun ceva ce n-o să vă vină să credeţi!”

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a mărturisit, în cadrul emisiunii FANATIK EXCLUSIV, că are o zi din an la fel de importantă ca și Crăciunul. Ce sărbătorește acesta
Codrina Menţel
16.11.2025 | 15:16
EXCLUSIV FANATIK
Ziua din an care pentru Daniel Băluţă e la fel de importantă ca şi Crăciunul. Foto: colaj Fanatik
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, dar și candidatul PSD la Primăria Capitalei, a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul emisiunii FANATIK EXCLUSIV. Fiind față în față cu jurnalistul Horia Ivanovici, Daniel Băluță a mărturisit că există o zi din an la fel de importantă ca și Crăciunul.

Ziua din an care pentru Daniel Băluță e la fel de importantă că și Crăciunul

Primul invitat al jurnalistului Horia Ivanovici din noua serie de emisiuni FANATIK EXCLUSIV, Daniel Băluță, a vorbit, pe lângă alte teme, și despre viața de familie. Primarul Sectorului 4 a dezvăluit faptul că obișnuiește să-și petreacă sărbătorile importante din an alături de cei dragi, însă a subliniat faptul că în familia sa există o dată care este la fel de importantă ca și Crăciunul.

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei a mărturisit că ziua de 30 noiembrie este una sfântă pentru întreaga familie. Daniel Băluță a precizat că în acea dată sărbătorește ziua de naștere a mamei sale, dar și ziua de nume a fratelui, soției, fiicei și nepotului său. În calendar, această zi este marcată de ziua Sfântului Apostol Andrei.

„Mai avem o sărbătoare importantă pentru noi, care este la începutul acestui interval. Stati să vă spun ceva de nu o să vă vină să credeți. Ziua de 30 noiembrie este o zi specială. Este ziua de naștere a mamei mele și ziua de nume a fratelui meu, a soției mele, a fiicei mele și a nepotului meu. Este ceva ieșit din comun. Este o sărbătoare ca și Crăciunul pentru noi, să știți, atât de importantă este”, a declarat Daniel Băluță.

Cum arăta Crăciunul în copilăria lui Daniel Băluță

Întrebat cum arăta Crăciunul atunci când era copil, Daniel Băluță a spus că adoră această sărbătoare, chiar dacă își amintește că atunci „erau multe lipsuri”. În schimb, edilul a mărturisit că în casa lui era o atmosferă de bucurie, ce nu s-a risipit nici până în ziua de astăzi.

Fiind un familist convins, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei petrece cele mai importante momente alături de cei dragi. „Să știți că sărbătorile importante, Crăciunul și Sărbătorile Pascale, le petrec, de fiecare dată, împreună cu familia”, a mai spus primarul Sectorului 4.

