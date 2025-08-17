Sport

Ziua gafelor uriașe în SuperLiga! După momentele de cascadorii râsului de la Csikszereda – Craiova, a comis-o și portarul lui CFR Cluj! Video

CFR Cluj și FC Botoșani se duelează în etapa a 6-a din SuperLiga. Ce gol a putut încasa Alessandro Micai, portarul adus de ardeleni în această vară.
Mihai Dragomir
17.08.2025 | 19:28
Ce gol a putut încasa Alessandro Micai în CFR Cluj - FC Botoșani din etapa a 6-a din SuperLiga. Sursa Foto: Sport Pictures.

CFR Cluj – FC Botoșani este meciul din etapa cu numărul 6 din Superliga. După ce au marcat primii, ardelenii au încasat un gol de cascadorii râsului, completând seria de astfel de momente după cel din meciul Csikszereda – U Craiova 1-2.

Gafe după gafe în SuperLiga. Erori în defensivă și în meciul CFR Cluj – FC Botoșani

CFR Cluj joacă pe teren propriu contra FC Botoșani în etapa a 6-a. Ardelenii au deschis scorul în minutul 19, când Emerllahu a trimis un șut superb direct în poarta lui Anestis.

Deși situația părea perfect normală, cu trupa lui Dan Petrescu la conducerea partidei, moldovenii au răspuns în minutul 36. Portarul Alessandro Micai, al cărui transfer din această vară în „Gruia” a fost anunțat de FANATIK, a ieșit imprecis și a deviat o minge direct în Kovtalyuk, care a împins cu noroc mingea în plasă. VEZI VIDEO AICI.

Italianul din poarta CFR-ului nu este la primul episod în care ratează contactul cu balonul în acest sezon. El a mai încasat un gol ce putea fi parat în prima etapă, acasă, cu Unirea Slobozia. Christ Afalna era cel care marca în poarta ardelenilor atunci. VEZI VIDEO AICI.

Alessandro Micai a greșit ulterior și la al doilea gol marcat de moldoveni, în minutul 54, prin Suta

Revenind la meciul din etapa a 6-a, CFR Cluj a mers la cabine cu un gol avantaj. În minutul 42, Andrei Cordea a marcat primul său gol de la transferul la fosta campioană a României.

De asemenea, de notat în acest context ar mai fi și că Micai a avut o anumită parte de vină și la a doua reușită a moldovenilor din această partidă, semnată de Riad Suta în minutul 54. Prin acest gol, bosniacul a egalat la 2 în jocul din Gruia.

