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Ca jucător, dar și la debutul său în cariera de antrenor, Edi Iordănescu era identificat drept fiul lui Anghel Iordănescu, mult mai celebrul său tată. Trofeele cucerite cu CFR Cluj și parcursul de la naționala României au dat substanță CV-ului lui Iordănescu junior. Acum, semnătura pusă pe contractul cu Watford conferă anvergură internațională antrenorului care a crezut mereu în calitățile și cunoștințele sale.

Antrenorii români din Generația de Aur au dat chix, doar Mircea Lucescu, Bölöni, Chivu și Răzvan Lucescu au performat în străinătate

Fotbaliști în fotbalul internațional România a avut, și nu puțini. Antrenori care să reușească să pătrundă în fotbalul mare nu au fost însă deloc mulți. După Ștefan Kovács, cu al său Ajax, am așteptat mult până când Mircea Lucescu a reușit să deschidă lacătul din Serie A. O serie A aflată în topul ligilor europene la acel moment. Loți Bölöni și-a construit o frumoasă carieră în fotbalul francez, după ce primul pas European a fost în Portugalia, la Sporting.

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Am privit apoi cu speranță spre Generația de Aur, așteptând să strălucească și pe băncile tehnice. Contra, Gâlcă, Rednic, Andone, Hagi, Dorinel au încercat, dar relația cu fotbalul mare a fost scurtă, mai degrabă episodică și s-a datorat carierei de jucător din fotbalul respectiv (Contra și Gâlcă în Spania, Rednic în Belgia, Hagi în Turcia). Șumudică și-a trecut în CV câteva cluburi din Turcia și mulți alti antrenori au găsit succesul financiar în zona Golfului – Olăroiu, Rădoi, Pițurcă, Isăilă.

Răzvan Lucescu, un alt beneficar de moștenire fotbalistică fabuloasă, a pus piatră peste piatră și a construit o carieră solidă în antrenoratul internațional. După Brașov, Rapid și Golf, titlurile cu PAOK au adus glorie unui antrenor care și-a propus (și a reușit) să demonstreze în meserie.

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Și apoi, de nicăieri, ne-a lovit Chivu. Un antrenor de Inter Primavera, care a primit o nesperată șansă de a antrena în Serie A. A salvat miraculous de la retrogradare Parma și a făcut un salt incredibil spre banca Interului, unde a câștigat eventul. O ascensiune aproape miraculoasă, extrem de rapidă, datorată unui mix unic de carieră fotbalistică de top, șansă și ambiție parcă nespecifică nouă, românilor. Dar, așa cum bine spunea Răzvan Lucescu, un antrenor român doar după pașaport, nicidecum prin formare.

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Miracolul Edi Iordănescu în Championship

O introducere necesară pentru cititorul care ar putea considera exagerat termenul “miracol”. Pentru a juca sau a antrena în Anglia (indiferent dacă vorbim despre Premier League, sau Championship), există o listă de condiții pe care fotbaliștii sau tehnicienii trebuie să le îndeplinească. Dorința lor, sau a cluburilor, nu este suficientă. Federația Engleză de Fotbal (The FA) împarte campionatele în șase categorii, folosite la evaluarea cererilor de aviz GBE (Governing Body Endorsement) pentru jucători și antrenori. Ei bine, SuperLiga României se află în ultima categorie valorică – a șasea.

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Dacă noi suntem cetățeni europeni și avem drepturi, englezii sunt inventatorii fotbalului, operează cel mai bogat fotbal din lume și au pretenții transpuse în criterii de selecție. În prima categorie se află celebrele top 5 ligi. În a doua, regăsim Championship, alături de primele ligi din Portugalia, Olanda, Belgia și Brazilia. Detaliu important, prima ligă a Turciei este în categoria 3. În categoria 6 se află toate ligile de pe mapamond care nu se regăsesc în primele 5 categorii. Nu pentru că nu ar exista diferențe de valoare între ele, ci pentru că pur și simplu din perspectiva englezilor aceste diferențe sunt irelevante.

În cazul fotbaliștilor, categoria campionatului influențează punctajul. Un jucător care a bifat 90% – 100% din minutele disponibile în campionat primește 2 puncte în SuperLiga României și 12 puncte într-o ligă din Band 1, precum Premier League. Pragul standard este de 15 puncte în total. Aceste 2 puncte nu ajută în atingerea baremului de 15, doar că în cazul antrenorilor, Band 6 oferă… 0 puncte.

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The FA cere unui antrenor principal licența UEFA Pro sau un echivalent recunoscut și minimum 24 de luni consecutive, sau 36 de luni cumulate de experiență eligibilă în ultimii cinci ani. La cluburi, se iau în calcul campionatele din Band 1 – 5. SuperLiga României e în Band 6, iar cele aproximativ patru luni și jumătate ale lui Iordănescu la Legia Varșovia, în prima ligă poloneză, încadrată în Band 5, sunt insuficiente singure.

Pentru selecționeri însă, The FA acceptă experiența la o națională care s-a aflat în top 50 pe întreaga perioadă invocată, potrivit clasamentului agregat pe 24 de luni publicat de federația engleză. Iordănescu a condus România din ianuarie 2022 până la finalul lui iulie 2024 și a dus-o în optimile EURO 2024.

Naționala și propria personalitate l-au dus pe Edi Iordănescu în Championship

Championship este așadar un campionat de top 10 (atenție – Mondial, nu European), aflat imediat sub categora top 5 ligi europene. Din punct de vedere formal, pe regulamente, . Acesta a fost criteriul bifat. Ceea ce însă l-a recomandat englezilor a fost câștigarea grupei de calificare la Euro și a grupei de la Campionatul European.

Pedant, tipicar și cu o exprimare căutat sofisticată, Edi Iordănescu nu este un tip plăcut de toată lumea. Probabil că nici nu își propune asta. Dar felul sau de a fi, personalitatea sa, l-au ajutat, iată, în cariera. Pe care și-a construit-o după propriile principii și criterii. reprezintă accesul în cel mai dorit și vizibil fotbal mondial – cel englez. De departe cea mai frumoasă și elegantă vitrina pentru fotbaliști și antrenori deopotrivă. O oportunitate de neratat pentru un antrenor ambițios, pentru care contează și gloria sportivă.

Pentru comparație, este cumva un traseu similar cu cel al lui lui Mircea Lucescu, care și-a început cariera internațională în Serie B, anticamera celei mai serioase competiții europene a epocii – Serie A. Părea la un moment dat excesiv de selectiv în alegerea destinațiilor profesionale, dar viața a demonstrat că acesta a fost, în fapt, o calitate, nu un defect. Un sezon bun la Watford poate deschide pentru Edi Iordănescu oportunități profesionale accesibile astăzi doar lui Chivu. Ceea ce, indiferent cum am privi situația, este o realizare de excepție pentru un antrenor produs și format de fotbalul românesc.